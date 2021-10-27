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27.10.2021 05:22
Рубрика: Власть

Экспозиция Хабаровского края стала лучшей на "Улице Дальнего Востока"

Текст: Александр Филимоненко

Хабаровский край представил лучшую экспозицию на выставке "Улица Дальнего Востока" на последнем Восточном экономическом форуме, объявили на заседании совета ДФО.

Во Владивостоке открылась выставка "Улица Дальнего Востока"

Жюри отметило проработанность экспозиции под названием "Будущее сегодня". Она напоминала микросхему - объекты соединялись световыми линиями. Главный модуль окружали "живые стены", как символ взаимодействия человека и природы. Большой интерес гостей вызвала зона "Спорт", где можно было поиграть в хоккей с мячом.

- Презентация ведущих достижений нашего региона в промышленности и в социальной сфере, зона перспективных проектов были усилены современными технологиями дополненной реальности VR и AR. Наш павильон был самым высокотехнологичным на "Улице Дальнего Востока", - заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Второе место у павильона "Забайкалье - сила в людях", третье - у экспозиции Еврейской автономной области. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил призы и грамоты губернаторам регионов-победителей.

- Экспозиции становятся целевыми, понятными и интересными для людей, - отметил Юрий Трутнев.

Напомним, выставка "Улица Дальнего Востока" проводится в рамках Восточного экономического форума. Участвуют в ней все 11 регионов ДФО.

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