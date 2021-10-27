Глава Хабаровского края принял участие в переписи населения

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заполнил электронный переписной лист Всероссийской переписи населения на портале "Госуслуги".

"В этом году Всероссийская перепись проходит под девизом "Создаем будущее". И это не просто слова. От активного участия каждого жителя региона в переписи во многом зависит социально-экономическая ситуация в Хабаровском крае. Например, для расчета социальных субсидий мы должны точно знать число нуждающихся. Чтобы строить или реконструировать дороги, аэропорты - тоже нужно владеть объективными данными о численности населения", - отметил Михаил Дегтярев на своей страничке в Instagram.

Глава региона напомнил, что у тех, кто не доверяет цифровым сервисам или не может переписаться самостоятельно на портале "Госуслуги", есть другие варианты участия в переписи. По всему Хабаровскому краю работают 2,7 тысячи переписчиков, услуга доступна в МФЦ.

По данным Хабаровскстата, в переписи уже поучаствовали 408 703 человека или 32,2 процента жителей края.

Напомним, перепись населения стартовала 15 октября и завершится 14 ноября.