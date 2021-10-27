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27.10.2021 19:32
Рубрика: Власть

Минфин планирует налоговые преференции для создаваемых на Курилах компаний

Текст: Анастасия Алексеевских

Минфин разрабатывает поправки в первую и вторую части Налогового кодекса, в рамках которых для новых организаций, создаваемых на территории Курильских островов, будут предоставлены благоприятные налоговые условия. Это следует из уведомления на regulation.gov.ru. Предполагается, что изменения вступят в силу в январе 2023 года.

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Как следует из уведомления, новация должна быть реализована во исполнение пункта 6 перечня поручений президента России Владимира Путина по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума от 3 сентября 2021 года. Цель инициативы - привлечение организаций для ведения бизнеса на территории Курильских островов в целях создания новых производств и рабочих мест.

"Новые организации, созданные на территории Курильских островов, при осуществлении разрешенных видов деятельности и соблюдении определенных условий, в течение 10 лет не будут признаваться налогоплательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций, - уточнили "РГ" в пресс-службе Минфина. - Также они будут иметь право в течение 10 лет применять пониженные тарифы страховых взносов. Кроме того, на территории Курильских островов будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны".

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