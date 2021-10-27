Приморье получит на защиту от наводнений около миллиарда рублей

В 2022 году Минприроды России направит Приморскому краю более 900 миллионов рублей на противопаводковые мероприятия. Об этом после заседания Совета Дальневосточного федерального округа заявил глава региона Олег Кожемяко.

"Министерство природных ресурсов согласовало нам финансирование нескольких объектов, которые будут помогут охранять населенные пункты Приморья от паводков. Это инженерная защита микрорайона "Семь ветров" в Уссурийске, строительство дамб в поселке Горные ключи, защита от наводнений сел Рощино, Вострецово и Лесозаводска. Задача муниципальных властей - построить эти сооружения. И такие же средства нам будут направлены в 2023 и 2024 годах - по мере поступления проектов Министерство природных ресурсов РФ совместно с Правительством Приморского края будет предоставлять необходимые ресурсы для продолжения этой работы", - цитирует пресс-служба правительства Приморья главу региона.

Предотвращение наводнений и ликвидация их последствий стали одной из тем заседания. Вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов взять под личный контроль и обеспечить завершение в запланированные сроки строительства гидротехнических сооружений, которые федеральный бюджет планирует софинансировать в 2022-2024 годах.