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27.10.2021 08:35
Рубрика: Власть

Турпоток в Долину Гейзеров на Камчатке достиг исторического максимума

Текст: Евгений Гайва
Турпоток в Долину Гейзеров на Камчатке в этом году вырос до самого большого показателя за всю историю - восьми тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

"На сегодняшний день мы имеем значимые результаты по итогам туристического сезона. Турпоток в Долину Гейзеров вырос на 60% с пяти до восьми тысяч человек и достиг исторического максимума. Благодаря руководству края и заповедника сделаны первые шаги по расширению инфраструктуры - выполнены работы по ремонту имеющихся дорожек, подготовлены новые тропы и площадки", - приводит слова Чернышенко пресс-служба.

Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края
На Камчатке появился новый гейзер

Как отметил вице-премьер, в следующем году в тестовом режиме будет открыт кольцевой туристический маршрут - Петропавловск - Мильково - Долина Гейзеров - Жупаново. Но актуальным остается вопрос повышения транспортной доступности наиболее привлекательных мест региона, как для туристов, так и для местных жителей.

В ближайшее время Камчатский край планирует заключить соглашение с корпорацией "Туризм.рф", в рамках которого инструменты национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" позволят профинансировать строительство инфраструктуры курорта "Три вулкана" и других туристических проектов края.

Как сообщил Владимир Солодов, в регионе открываются 300 км новой дороги от Петропавловска до Мильково, которая повысит транспортную доступность населенных пунктов для граждан и позволит реализовать кольцевой маршрут через Долину Гейзеров. Уже к следующему сезону за счет средств инвесторов и федерального бюджета будет завершено строительство новых гостевых домов, дополнительных троп и сопутствующей туристической инфраструктуры. Минприроды выделены средства на создание дополнительных вертолетных площадок в Долине Гейзеров.

Чернышенко также отметил работу региона по созданию в рамках научно-образовательного центра мирового уровня лаборатории "Климат и океан". Она объединит ведущие вузы и научные организации Камчатского края и ДФО. Лаборатория будет вести мониторинг экологической обстановки.

В ходе встречи губернатор Камчатского края также представил инвестпроект по строительству туристско-рекреационного комплекса "Петропавловская гавань" с международным яхтенным портом и проект реконструкции центра города Петропавловск-Камчатский. Регион также готов подключиться к работе над концепцией круизного туризма.

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