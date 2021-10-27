В ЕАО рассказали, как пройдут "нерабочие" дни в школах и детсадах

Биробиджанские образовательные учреждения в "нерабочую" неделю будут закрыты. Как рассказали в мэрии города, в школах с 30 октября по 7 ноября будут дополнительные дни каникул. Детские сады на это время тоже закроют.

- Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией на территории города серьезная: количество людей, заболевших COVID-19, большое и продолжает расти. Также есть заболевшие среди детей дошкольного и школьного возраста, - отмечает глава города Александр Головатый.

Мэр рекомендовал горожанам провести эту неделю в кругу семьи. Не уезжать из города, если поездка не является обязательной, не ходить по гостям и избегать мест массового скопления людей. Также он напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики.