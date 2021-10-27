В Хабаровске возбудили дело о контрабанде леса в Китай на 3,2 млрд рублей

В Хабаровском крае выявили факт контрабанды лесоматериалов в Китай на общую сумму 3,2 млрд рублей. об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

По данным ведомства, в июне 2015 - сентябре 2019 года две две хабаровские компании, занимающиеся экспортом пиловочника хвойных пород, предоставляли в таможню подложные документы с заниженной таможенной стоимостью древесины.

"Предметом контрабанды стали более 708 тысяч кубометров лесоматериалов", - отметили в таможенной службе.

Таможенная служба возбудила пять уголовных дел по факту незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных ресурсов. Статья предусматривает до 12 лет колонии со штрафом до миллиона рублей.