В Хабаровском крае двое детей провалились под лед

В поселке Горном Солнечного района Хабаровского края два брата шести и 11 лет играли у водоема и провалились под лед. Спасти детей не удалось.

По факту гибели мальчиков возбуждено уголовное дело. Согласно информации регионального СУ СК, они находились у воды без присмотра взрослых.

Следователи осмотрели место трагедии, допрашивают свидетелей, назначены необходимые экспертизы. В поселок также выезжал прокурор Солнечного района Иван Рокачев.

"Проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе прокуратуры края.