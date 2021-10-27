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Рубрика: Власть

В Якутии начнут выдавать жилищные сертификаты для детей-сирот

Текст: Дина Непомнящая
Новые меры поддержки для детей-сирот появятся в Республике Саха (Якутия). Они предусмотрены изменениями в Закон "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РС (Я) отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и Закон "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Корректировки в первом чтении приняли народные депутаты.

- Они поддержали наш проект по жилищным сертификатам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проект рассмотрели по законодательной инициативе главы республики. Сейчас сироты получают квартиры по распределению из специализированного жилищного фонда, не всегда удобного или современного. Мы планируем ввести в Якутии жилищный сертификат, который можно обменять на жилое помещение по выбору, - рассказал премьер Якутии Андрей Тарасенко.

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На данный момент в республике в очереди на получение квартир находятся около двух тысяч сирот. Новый механизм позволит быстрее обеспечить их жильем, предоставив государственный жилищный сертификат - именной документ, который выдается молодым людям, достигшим 23 лет, если ранее они относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сертификат подтверждает право на однократное получение выплаты для приобретения жилого помещения в собственность в пределах бюджетных ассигнований, установленных на текущий финансовый год.

Порядок предоставления социальной выплаты утверждается правительством Якутии. В зависимости от способа реализации социальной выплаты могут запрашиваться выписка из Единого государственного реестра недвижимости, технический паспорт на жилое помещение, правоустанавливающие документы на земельный участок, договор о долевом участии в строительстве жилья и другие. Перечисление средств будет производиться только после тщательной проверки всех документов. Также до перечисления выплаты пройдет проверка пригодности жилого помещения для проживания, соответствия установленным санитарным и техническим нормам, требованиям пожарной безопасности. Здание, признанное аварийным или непригодным для проживания, не может приобретаться по социальной выплате.

Инициативе Главы республики предшествовала совместная работа депутатов профильного комитета, республиканских министерств, Счетной палаты и Прокуратуры республики, направленная на решение жилищных проблем детей-сирот. При разработке проекта учтен опыт Приморского края, Вологодской, Амурской, Саратовской и Калининградской областей, в которых практика предоставления жилищных сертификатов уже успешно действует.

Как работают фонды развития районов в Якутии

В 2019 году на эти цели за счет средств государственного бюджета республики было выделено 1,126 миллиарда рублей, в 2020 - более 506 миллионов рублей, в 2021 году - более 722 миллиона рублей. В 2019 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 645 жилых помещений, в 2020 году - 251, в 2021 планируется заключение муниципальных контрактов на приобретение 714 жилых помещений. По проекту закона о бюджете на 2022 год планируется финансирование в размере более 1,184 миллиарда рублей для обеспечения жильем 484 детей-сирот.

Обеспечение детей-сирот жильем наряду с вопросами, касающимися многодетных семей, является одной из самых острых проблем в республике. По словам председателя постоянного комитета Государственного Собрания по делам семьи и детства Алены Атласовой, именно по этим направлениям поступает наибольшее число обращений. И данная мера будет способствовать уменьшению очередности и ускорит реализацию законных прав детей-сирот на жилье.

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