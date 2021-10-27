В Якутии нашли пропавшего два месяца назад оленевода

В Верхоянском районе Якутии нашли оленевода Егора Кривошапкина, который пропал два месяца назад. Утром 27 октября его обнаружил экипаж вертолета Ми-8 "Полярных авиалиний", сообщает пресс-служба авиакомпании.

Оленевода заметили на краю лесу, в 310 километрах от поселка Батагай, на берегу речки.

- Сначала мы увидели палатку, - рассказал командир воздушного судна Павел Аммосов. - Мужчина, услышав шум винтов, сам вышел к нам и самостоятельно подошел к вертолету.

Оленевода госпитализировали в районную больницу. Рейс выполняли по заявке Республиканского центра медицины катастроф.

Кстати, два года назад Егора Кривошапкин уже терялся в тундре. Тогда его тоже искали два месяца.