В Приморье поставлен рекорд по количеству привитых от COVID-19 за день

Во вторник, 26 октября, в Приморье первым компонентом вакцины против COVID-19 привились 7 456 человек. Это максимальный показатель с начала вакцинации, сообщает пресс-служба правительства региона.

Однако, как отмечают в министерстве здравоохранения Приморья, темпы вакцинации, которые наблюдаются сейчас в Приморье, врачи ожидали весной и летом.

"Ежедневный темп вакцинации в 7-8 тысяч человек в весенний и летний периоды позволил бы сформировать коллективный иммунитет к сентябрю. Тогда эпидемиологический осенний сезон в регионе прошел бы спокойно, без роста числа заболевших", - считает первый заместитель министра здравоохранения края Тамара Курченко.

Но этого не произошло, и теперь заболеваемость коронавирусом растет. За минувшие сутки выявлено еще 262 новых случая. В стационарах находятся около полутора тысяч человек, планируется развернуть дополнительный коечный фонд.

Вакцины в крае достаточно, с 1 октября поступило пять партий, это более 10 тысяч доз. Первым компонентом вакцины привиты 491 905 человек, оба компонента получили 384 806 из них. Работают свыше 200 прививочных пунктов.