Больным поможет Центр контроля сердечно-сосудистых рисков

Центр контроля сердечно-сосудистых рисков заработал на базе областного кардиодиспансера. По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, главная задача специалистов, которые здесь трудятся, - отслеживать качество лечения каждого пациента с сердечным недугом, помогать коллегам сосудистых отделений и центров, бригадам "скорой помощи", врачам, в том числе "ковидных" стационаров.

Принципы работы Центра на днях продемонстрировали главврачам клиник Самары. На связь вышла центральная больница Сергиевского района. Врачи Центра помогли расшифровать полученную кардиограмму пациента, провели телемедицинскую консультацию, оценили правильность диагностики, посоветовали, куда лучше всего направить больного. Кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств Для отслеживания каждого кардиопациента создана единая медицинская инфосистема. Если человек попал в больницу, участковый врач оперативно получит данные о его лечении. Каждый день в центр пересылают десятки электрокардиограмм. Главный кардиолог области Дмитрий Дупляков заверил: Центр готов обеспечивать консультации в круглосуточном режиме.