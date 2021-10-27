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27.10.2021 13:34

Чебоксары могут войти в программу комплексного развития территорий

Текст: Сергей Кирсанов
Столица Чувашии может быть включена в федеральную программу комплексного развития территорий. Об этом было заявлено на ежедневной планерке у главы республики.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Чувашия в числе 11 регионов, в которых реализуются проекты комплексного развития территорий, намерена досрочно - до конца 2022 года - завершить программу по расселению непригодного для проживания жилого фонда. Реализовать этот план возможно в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии по программе догазификации подключили первый дом

Как заявил Олег Николаев, завершить действующую программу переселения из аварийного жилищного фонда необходимо, чтобы войти в новую.

- Это около 300 домов, около 73 тысяч квадратных метров жилья, в которых проживает более трех тысяч жителей. Это тот аварийный фонд, который сегодня таковым признан, в настоящий момент прорабатывается вопрос реализации программы именно методом комплексного развития территорий для того, чтобы синхронизировать все программы и максимально повысить эффективность использования и территорий, и государственных средств, - пояснил глава республики.

Минстрой Чувашии уже определил территории, где расположены аварийные дома и в отношении которых можно принять решение КРТ.

- На сегодняшний день в качестве пилотных проектов отобрано пять территорий в Чебоксарах. Количество расселяемых аварийных домов на указанных территориях - 24, в которых проживает 701 человек. В настоящее время просчитывается "экономика" данных проектов, ведется разработка мастер-плана, - сообщил вице-премьер - министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Павел Данилов.

Он добавил, что перечень территорий под комплексное развитие будет расширяться, поскольку минстрой вместе с администрациями муниципалитетов продолжает сбор сведений о состоянии многоквартирных домов.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Здесь очень важно муниципальным образованиям проявить активность, выявлять такие территории и использовать данный механизм для того, чтобы сделать его привлекательным для инвесторов, - поставил задачу Олег Николаев, подчеркнув, что необходимо учесть каждую территорию.

На сегодняшний день решение о комплексной жилой застройке принимается в отношении территорий, на которых расположены аварийные многоквартирные дома или жилые постройки, не признанные аварийными, но имеющие износ 70 процентов. Либо же в них должны отсутствовать централизованные инженерно-технические системы.

При комплексном развитии будет учтено мнение граждан. Так, перед принятием решения о жилой застройке обязательным условием является проведение собраний собственников многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, по вопросу включения таких домов в границы комплексного развития.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – территория комфорта

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