Дмитрий Махонин представил цифровые проекты Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым по вопросам связи и IT.

По словам Дмитрия Махонина, Прикамье сегодня - один из лидеров страны в сфере развития цифровых технологий.

- Мы ставим перед собой задачу максимально использовать возможности цифровизации на благо жителей края. Так, в настоящее время в регионе создается Единый цифровой профиль жителя: мобильное приложение станет единым окном, с помощью которого каждый сможет, в том числе, получать доступ к государственным и муниципальным услугам, пользоваться системами скидок и бонусов, оплачивать проезд. Также активно обеспечиваем сотовой связью удаленные населенные пункты региона, развиваем стратегию цифровой трансформации - все это направлено на повышение качества жизни в регионе, - отметил глава региона.

Одной из ключевых тем совещания стала реализация проектов стратегии цифровой трансформации.

Работа с привлечением федеральных и региональных экспертов идет с 2020 года и направлена она на улучшение жизни пермяков. В рамках совместной научно-исследовательской работы с Ростехом до конца года будет оцифрована стратегия и паспорта проектов по всем заявленным отраслям. Всего край отобрал 78 проектов, 48 из них - региональные. По 30 федеральным проектам Прикамье выступает в качестве пилотной площадки.

При обсуждении вопроса доступности связи Дмитрий Махонин заметил, что обеспечить связью населенные пункты, где проживает 100-500 человек, правительство региона планирует ускоренными темпами.

- Важный вопрос - это устранение "белых пятен" на автодорогах - в Прикамье довольно сложный рельеф. Связь на дорогах - это не только безопасность, это еще и фактор развития туризма, - отметил глава региона.

Максуту Шадаеву также показали принцип работы карты связи, разработанной на портале "Управляем вместе". Это универсальное окно, предназначенное для проверки наличия сотовой связи или интернета в населенных пунктах и социально значимых объектах.

Также Прикамье готово выступить пилотным регионом по созданию регионального сегмента Национальной системы управления данными, а также принять участие в разработке плана создания пилотных витрин субъектов РФ.

Зампред правительства Пермского края Алексей Черников пояснил, что регион может принять участие в запуске платформы "ГосТех" и в числе первых региональных систем, которые появятся на единой цифровой платформе, станет РГИС "Умный лес".

Достигнута договоренность, что Прикамье примет Всероссийский федеральный форум по вопросам развития цифровой экономики "Perm-Цифровой период" в 2022 году.