Дмитрий Махонин представил цифровые проекты Пермского края

Новости

В ЕАО рассказали, как пройдут "нерабочие" дни в школах и детсадах 11:08
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 11:05
В ноябре земляне увидят затмение Луны и звездопад 11:05
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево 10:59
Экс-сотрудники Цукерберга подали на него в суд 10:51
Путин назвал РФ страной больших возможностей для трудолюбивой молодежи 10:47
Французы раскритиковали решение суда о возвращения золота скифов Украине 10:35
В Приамурье увеличилось число обращений на горячую линию по COVID-19 10:31
Пермяк получил штрафов на пять миллионов за нарушение ПДД 10:07
В Астрахани из психлечебницы сбежал боевик из банды Басаева и Хаттаба 10:06
Поклонская ответила на слова главы МИД Украины 09:49
Появилось видео применения Украиной беспилотника Bayraktar 09:46
Горячая линия Комплекса социального развития возобновила прием заявок на соцпомощь 09:35
Наталья Сергунина: Премия имени Чуковского объединила детских писателей более чем 50 регионов России 09:22
Кабмин выделил 47 млрд рублей на выплаты по больничным 09:17
Глава Хабаровского края принял участие в переписи населения 09:16
Бизнес-ассоциации предложили сделать вакцинацию всеобщей и обязательной 08:52
В Приангарье ужесточили меры по борьбе с COVID-19 08:43
В российских банках начали расти ставки по вкладам 08:05
В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 3,9 07:55
Названы услуги, от которых можно отказаться при оформлении ипотеки 07:26
Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта" 06:55
В ООН предупредили о катастрофическом повышении температуры на планете 06:25
Терапевт рассказал о скрытых опасностях легкого гриппа 06:11
Американские власти отозвали лицензию у китайской компании China Telecom 05:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
27.10.2021 10:31

Дмитрий Махонин представил цифровые проекты Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым по вопросам связи и IT.

По словам Дмитрия Махонина, Прикамье сегодня - один из лидеров страны в сфере развития цифровых технологий.

- Мы ставим перед собой задачу максимально использовать возможности цифровизации на благо жителей края. Так, в настоящее время в регионе создается Единый цифровой профиль жителя: мобильное приложение станет единым окном, с помощью которого каждый сможет, в том числе, получать доступ к государственным и муниципальным услугам, пользоваться системами скидок и бонусов, оплачивать проезд. Также активно обеспечиваем сотовой связью удаленные населенные пункты региона, развиваем стратегию цифровой трансформации - все это направлено на повышение качества жизни в регионе, - отметил глава региона.

Одной из ключевых тем совещания стала реализация проектов стратегии цифровой трансформации.

Работа с привлечением федеральных и региональных экспертов идет с 2020 года и направлена она на улучшение жизни пермяков. В рамках совместной научно-исследовательской работы с Ростехом до конца года будет оцифрована стратегия и паспорта проектов по всем заявленным отраслям. Всего край отобрал 78 проектов, 48 из них - региональные. По 30 федеральным проектам Прикамье выступает в качестве пилотной площадки.

При обсуждении вопроса доступности связи Дмитрий Махонин заметил, что обеспечить связью населенные пункты, где проживает 100-500 человек, правительство региона планирует ускоренными темпами.

- Важный вопрос - это устранение "белых пятен" на автодорогах - в Прикамье довольно сложный рельеф. Связь на дорогах - это не только безопасность, это еще и фактор развития туризма, - отметил глава региона.

Максуту Шадаеву также показали принцип работы карты связи, разработанной на портале "Управляем вместе". Это универсальное окно, предназначенное для проверки наличия сотовой связи или интернета в населенных пунктах и социально значимых объектах.

Также Прикамье готово выступить пилотным регионом по созданию регионального сегмента Национальной системы управления данными, а также принять участие в разработке плана создания пилотных витрин субъектов РФ.

Зампред правительства Пермского края Алексей Черников пояснил, что регион может принять участие в запуске платформы "ГосТех" и в числе первых региональных систем, которые появятся на единой цифровой платформе, станет РГИС "Умный лес".

Достигнута договоренность, что Прикамье примет Всероссийский федеральный форум по вопросам развития цифровой экономики "Perm-Цифровой период" в 2022 году.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь Пермский край. Новое время

Главное сегодня

Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта"
Тихоокеанский флот усилят четыре новые субмарины
Украина оценила последствия остановки транзита газа после 2024 года
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
В Хакасии вводится режим повышенной готовности