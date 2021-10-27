Джаз-фестиваль в память о Славе Уланове состоялся в Нижнем Новгороде

Первый джазовый фестиваль в память об основоположнике Молодежного музыкального клуба Вячеславе Уланове состоялся в приволжской столице

- Понимаешь, фестиваль - это такая особая энергетическая штука. Представь, сколько людей собираются на джазовый фестиваль послушать любимую музыку, какие эмоции бушуют, ты паришь в этих эмоциях. И дальше тебе захочется испытывать эти эмоции снова и снова, - втолковывал мне Слава Уланов.

В честь Славы

Посвящение в энергетику фестивалей происходило много лет назад во Дворце культуры (ДК) имени Серго Орджоникидзе - том самом ДК, где несколько дней назад бушевали эмоции на другом фестивале - носящем Славино имя. На Улановском.

В фойе ДК имени Орджоникидзе - шум многолюдья. Встречи, объятия. "Привет!" - "Ой, кто это, не узнаю под маской!" - "А без маски?" - "Ой, Ирина Марковна, сколько лет не виделись!" Многие пришедшие на фестиваль действительно не виделись годков по двадцать, если не больше. Радость узнавания мгновенно поднимает градус атмосферы. Гости вместе рассматривают фотографии на выставочных стендах. Те, кто пришел семьями, рассказывают детям, что к чему.

Выставка и сам Улановский джазовый фестиваль посвящены Молодежному музыкальному клубу (ММК), который в восьмидесятые годы стал для всей страны образцом успешных социально-культурных молодежных затей.

Тематические дископрограммы, джаз, КВН, брейк-данс, рок-музыка, экологическая активность... Не разовые собрания, но серьезная проектная работа. Например, джаз - это "живые" концерты, ежегодные фестивали, совместные с филармонией абонементы, лекции, студия импровизационной музыки, интегрирование в сообщество джаз-клубов страны. Все это придумывали и осуществляли сами участники клуба. Организовали же его два инженера Горьковского авиационного завода имени Серго Орджоникидзе (ГАЗИСО, ныне - завод "Сокол") - Вячеслав Уланов и Семен Подкар.

Творческая свобода в закрытом городе

Номерной завод. Закрытый город. И полная творческая свобода в отдельно взятом ДК. Сегодня - об этом.

Гаснет свет в зале. На экране - черно-белые кадры: Семен Подкар с телефонной трубкой, Слава Уланов с микрофоном - когда-то он сам вел первые концерты ММК.

Слава Уланов когда-то сам вел первые концерты ММК. Фото: Из архива Вячеслава Уланова

Динамичная закадровая музыка словно сама листает слайды. Рядами выстроились документальные фотографии: вот они, первые одноклубники из ММК, их сорок. Меняются кадры, меняются люди. А вот и первая афиша: "1979 год. Открытие ММК. Лекция-концерт Boney M". Гость только что родившегося клуба - Александр Кузнецов. Он, журналист-международник, сопровождал культовую группу в гастрольной поездке по бескрайнему СССР.

Больше двухсот фотографий выбрал Михаил Фролов из клубного фотоархива для фестивальных слайд-фильмов. Михаил - из первой десятки членов ММК, бас-гитарист ансамбля "Четыре С" (в нем играли и Слава Уланов, и Семен Подкар), в недрах которого зародилась идея клуба.

На сцене - спикер регионального парламента Евгений Люлин. За 25 лет работы на ГАЗИСО он бессчетное количество раз поднимался по этим ступенькам. С первых дней клуба - соратник и защитник.

- На мероприятиях ММК выросло целое поколение творческих людей. Сейчас, с высоты прожитых лет, становится ясно, что в атмосфере свободы и поиска формировались личности, способные смело и талантливо преобразовывать реальность. Мне очень приятно, что я тоже стоял у истоков создания ММК. Приходилось преодолевать косность старших товарищей, которые говорили: комсомольцы и джаз - это невозможно! Но музыкальный клуб мы отстояли, - скажет он позже.

Поддержали традицию

Звуки биг-бенда под управлением Михаила Петропавловского врываются в зал музыкальной лавиной. Такова традиция первых джазовых фестивалей ММК: их обычно открывали биг-бенды. Яркое, плотное, слаженное, мощное звучание этого большого оркестра - всегда праздник, залог успеха. Улановский фестиваль эту традицию продолжает.

Интересно, что свой биг-бенд был когда-то и в ГАЗИСО. В 1969-1970-м годах пианисткой этого оркестра была Людмила Свиридова. Она рассказала, что бенд регулярно побеждал на горьковских конкурсах художественной самодеятельности. Репертуар был идеологически выдержан: увертюра Дунаевского к фильму "Дети капитана Гранта" и тому подобное. На вечерах отдыха звучала классика. Оказывается, джазовые корни авиазавода глубже, чем можно было предположить по одной лишь истории ММК!

На альт-саксофоне играет четверокурсница музыкального училища Вера Безденежных. Фото: Юлия Чернова

Но вернемся к биг-бенду Михаила Петропавловского. Первый ряд оркестра - саксофонисты. На альте играет четверокурсница музыкального училища Вера Безденежных. Иногда на концертах мы видим ее и с баритон-саксофоном. Сегодня Вера поднялась на сцену ДК имени Орджоникидзе с чувством ностальгии и благодарности: именно здесь несколько лет назад она брала первые уроки игры на саксофоне. Полгода ездила из верхней части города в Московский район, как когда-то съезжались сюда любители джаза со всех концов города. Да и не одного только джаза.

Регулировщик судеб

- Это был эпицентр жизни, - объясняет свою привязанность к ММК Алла Балашова, директор общественной организации "Служение-НЭКСТ". В клубе она появилась в конце восьмидесятых. Зашла за билетами на брейк-фестиваль, да так и прижилась на годы. - Ты идешь на свет и на звук, и ноги тебя приносят в ДК имени Орджоникидзе. Ты оказываешься на джаз-концерте, или на рок-концерте, или на любой другой "тусне", которая рождалась в ММК. Самые разные люди могли там найти себя, свой круг, свою общность. Мне повезло, что для меня там нашлось дело (пустяковое, но все-таки) и место, и какое-то время я чувствовала себя среди очень близких людей. То, что для меня открылся мир джаза и русскоязычного рока, - это благодаря ММК.

ММК - регулировщик судеб. Жизнь автора этих строк он развернул в сторону журналистики, организации и ведения концертов.

- Для меня ММК - это молодость, радость, ощущение счастья и свободы. Свободы творить, - говорит Ирина Марковна Пантелина, директор ДК имени Орджоникидзе с 1985 по 2017 год. - Музыка, особенно в исполнении квартета под управлением Сергея Прони из Екатеринбурга, поднимала все эти чувства, все вспоминалось. Я видела это по окружающим: с какой любовью люди смотрели друг на друга. Ощущение такое, что все, кому сейчас за 60, для кого ММК был частью жизни, не ходили, а летали, вот такая удивительная атмосфера была в зале и в фойе.

Знаете, на что это было похоже? Собираются за столом близкие люди и начинают вместе петь. Любимую песню одного, другого человека, и песни не кончаются. Так и на фестиваль собрались люди молодые и не очень, с семьями и без, но близкие. Их объединила музыка, которую они все любят. И эмоции бушуют. И душа поет.

Кстати

Улановский джазовый фестиваль стал возможен благодаря городской грантовой программе "Культурный район". Руководитель программы Анна Гор напомнила, что исторически ДК имени Орджоникидзе считали "главным джазовым местом в городе".

"Очень хотелось бы, чтобы проект Улановского фестиваля превратился в традицию и означал: джаз - это Московский район, это ДК имени Орджоникидзе, это особое место с особой историей", - добавила она.