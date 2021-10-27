Нижегородцы возмущены продажей медалей к 800-летию города

Продажа медалей "В память 800-летия Нижнего Новгорода" за 490 рублей в одном из интернет-магазинов возмутила нижегородцев.

Одни посчитали это обесцениванием государственных и ведомственных наград, другие - неуважением к награжденным этой медалью. Как рассказали в департаменте госуправления и госслужбы Нижегородской области, медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода" учреждена Указом Президента РФ от 29 марта 2021 года, изготовление медалей профинансировано правительством России. Награды вручали участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также другим гражданам, внесшим значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода. Поэтому неудивительно возмущение нижегородцев тем, что медали появились в продаже.

Правда, рисунок и описание магазинных медалей слегка отличаются от правительственных, а удостоверение к ним выполнено в другом цвете.

Справедливости ради отметим: не все нижегородцы восприняли продажу медалей с негативом. Как считает экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев (ему вручили медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода"), нет ничего плохого в том, что любой человек сможет купить себе памятный знак.

- Хорошо, если таких памятных медалей будет много. В конце концов, ими не на черном рынке торгуют, а вполне законно и официально. Пусть люди помнят этот юбилей. Я, кстати, и медаль, и удостоверение подарю младшей внучке. Вот пройдет полвека, будут отмечать 850-летие Нижнего Новгорода, и она сможет сказать: а моего деда такой медалью наградили!