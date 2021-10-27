Пермяк получил штрафов на пять миллионов за нарушение ПДД

В Перми судебные приставы разыскали должника-рекордсмена, который за несколько лет получил штрафов за нарушение ПДД (2 664 постановления) на сумму более пяти миллионов рублей и не оплатил их.

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, в рамках сводного исполнительного производства было установлено, что, несмотря на пермскую прописку, должник длительное время не проживает в Прикамье. Многочисленные штрафы на имя мужчины приходили из столичного региона. Должник и принадлежащий ему автомобиль - Honda Civic были объявлены в розыск.

В скором времени автомобиль был найден и арестован, при этом в момент задержания за рулем оказалось третье лицо. Владелец транспортного средства заявил, что не имеет отношения к возникшей задолженности, поскольку продал автомобиль несколько лет назад, а договор купли-продажи потерял. Требования по погашению задолженности он намерен оспорить в суде.