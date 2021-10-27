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27.10.2021 17:32
Рубрика: Общество

"РГ" к 20-летию филиала на Средней Волге посадила сосны в Бузулукском бору

Текст: Владимир Михайлов (Самара)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 246(8597)
В прошедшую субботу сотрудники филиала "РГ" в Самаре отправились в Бузулукский бор, чтобы помочь нацпарку в восстановлении его богатств.
Зашумят сосны "РГ" еще нескоро, но начало хорошему делу уже положено. Фото: Владимир Михайлов Зашумят сосны "РГ" еще нескоро, но начало хорошему делу уже положено. Фото: Владимир Михайлов
Зашумят сосны "РГ" еще нескоро, но начало хорошему делу уже положено. Фото: Владимир Михайлов

- На мысль сажать деревья в Бузулукском бору нас натолкнул сильнейший пожар минувшего лета, начавшийся в Борском районе Самарской области и перекинувшийся через реку Самара на другой берег, где и находится нацпарк. Огонь тогда уничтожил здесь практически каждое сотое дерево, - рассказал директор филиала Владимир Бабенков.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Пока укоренять саженцы на сгоревших участках нельзя, предварительно необходимо провести рекультивацию. Но для "Российской газеты" выделили другой "надел" - в Широковском участке лесничества.

- Этот участок в шесть с небольшим гектаров сгорел при пожаре в далеком 2010 году, - пояснил старший инспектор лесничества Андрей Мордасов. - Четыре года назад мы произвели здесь посадку. Но не все деревья принялись. Вот мы и восстанавливаем его. Там, где есть возможность - работает лесопосадочная машина, а для выборочной посадки нужны руки.

Работа с виду простая, но трудоемкая. Инструмент для посадки один, так называемый меч Колесова. Он представляет собой узкую, сантиметров в двенадцать, лопату, но довольно тяжелую. Этот пятикилограммовый инструмент надо с силой всадить в землю, сделать щель в грунте и опустить в нее сосенку-двухлетку, размер которой не больше веточки цветочного букета. Потом той же лопатой уплотнить грунт и притоптать его ногой.

Вся операция занимает несколько минут, но требует немалых физических сил. А ведь елочка не одна... И все же все представители "РГ" испытывали не только боль в мышцах, но и радость - они смогли не только словом, но и реальным делом помочь возрождению бора.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Заповедный Крым"
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Надо признать, что пожары в сосновых лесах, и Бузулукский бор не исключение, бывают довольно часто. Особенно в засушливое время года. Причиной становятся люди (хотя лесники отмечают, что безответственных отдыхающих год от года все меньше) и сама природа. И тут главное - вовремя заметить возгорание и определить его место. Квадрокоптеров в нацпарке пока нет, но за пожарной ситуацией следят зорко. Для этого в определенном порядке установлено девять вышек, на которых дежурят люди. Увидели дымок -сообщают в центр. А там соединяют лучи видимости возгорания с двух-трех вышек и с ювелирной точностью определяют место ЧП. Минута-другая - и лесники выводят пожарные машины в зону огня.

- Благодаря такой работе, - подчеркивает Андрей Мордасов, - нам удается не допускать распространения лесных пожаров.

Комментарий

Андрей Латыпов, директор ФГБУ "Национальный парк "Бузулукский бор":

- Бузулукский бор - уникальный лесной массив площадью более ста тысяч гектаров, расположенных в окружении степей. Бор не дает ползти пескам, принимает на себя атаки суховеев, защищая ближайшие черноземы. С конца 2007 года этот уникальный лес получил статус национального парка. Ежегодно более 50 тысяч человек приходят сюда, чтобы насладиться его красотой, впитать энергию веков. Недавний пожар, начавшийся в Борском районе, повредил до тысячи гектаров нацпарка, из которых половина - леса. Нам предстоит выполнить огромную подготовительную работу, а затем и саму посадку лесных насаждений. Скорее всего нам придется рассмотреть вопрос о восстановлении своих питомников, так как трудно будет найти на стороне такое количество посадочного материала. Но я уверен в одном: Бузулукский бор будет восстановлен в возможно короткие сроки.

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