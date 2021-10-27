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27.10.2021 16:44
Рубрика: Власть

Самарская область в числе первых в стране получила средства на новые школы

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
В Самарской области на принципах государственно-частного партнерства планируется построить 12 школ. Это станет возможным благодаря участию региона в государственной программе "Развитие образования", которая стартовала в 2021 году по инициативе Министерства просвещения России.
Всего в рамках ГЧП планируют построить 12 школ - в Самаре, Тольятти и Волжском районе. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Всего в рамках ГЧП планируют построить 12 школ - в Самаре, Тольятти и Волжском районе. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Всего в рамках ГЧП планируют построить 12 школ - в Самаре, Тольятти и Волжском районе. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Программа предусматривает субсидии из средств федерального бюджета при реализации региональных проектов по созданию дополнительных школьных мест на принципах государственно-частного партнерства (на основе концессионных соглашений). Таким образом, к 2025 году в стране предполагается создать свыше 647 тысяч новых ученических мест, оснащенных всем необходимым для реализации качественного образовательного процесса.

Фото: Фото Пресс-служба Правительства Самарской области
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- Мы очень заинтересованы реализовывать проекты образовательных учреждений - школ, детских садов на принципах государственно-частного партнерства. Использование механизма ГЧП - а Самарская область является одним из лидеров в сфере государственно-частного партнерства в стране - увеличивает наши возможности. Регион подготовился и в числе первых в стране получил дополнительные ресурсы для строительства новых школ, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Федеральным оператором программы является ООО "ПроШкола", инвестором выступает Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.

- До конца года рынок государственно-частного партнерства может прирасти 250-300 проектами по строительству школ. На один рубль из регионального бюджета привлекается до 30 рублей из федерального бюджета и 55 рублей частных инвесторов. Всего на рассмотрении у "ПроШколы" находится более 200 заявок из 41 региона, - рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Юрий Корсун.

На первом этапе коллегиальные органы госкорпорации дали "зеленый свет" финансированию строительства первых 15 школ в четырех российских регионах, в их числе Самарская область (наряду с Бурятией, Белгородской и Калужской областями). Регион оказался подготовленным: быстро оформил все необходимые документы и соглашения, оперативно подал первую заявку в мае этого года и не упустил дополнительную возможность для укрепления системы образования.

Новая школа на 1500 мест будет построена в густонаселенном микрорайоне "Южный город" в сжатые сроки. Проектирование здания в Волжском районе Самары начнется в текущем году, завершение строительства запланировано на 2022 год.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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Сейчас образовательный центр "Южный город" состоит из 2 корпусов, каждый из которых рассчитан на 1500 школьников. А учеников уже около 5000ч, обучение организовано в две смены.

У Юлии Агишевой в школе в Южном городе учатся двое детей: сын ходит в 9 класс, дочь - четвероклассница.

- Район растет, сдаются новые дома, приезжают новые семьи. Детей становится все больше, поэтому новую школу очень ждём, - рассказала мама школьников. - Уверена, что в эту школу придет новый коллектив со свежими идеями.

Наталья Орлова - мама троих детей, один из которых в этом году закончил 9 класс, второй учится в 7 классе, младшему пока всего 6 месяцев.

- Думаю, что новая школа будет больше, еще лучше, комфортнее для детей и педагогов. Надеюсь, что младший ребенок пойдет уже в новую школу, - поделилась родительница.

Во время второго этапа приема заявок в августе 2021 года Самарской областью были поданы документы на три объекта: в микрорайонах Крутые ключи, Волгарь и в Тольятти. Они также одобрены в полном объеме. На третьем этапе в конце ноября губерния планирует подать заявку на строительство еще восьми школ.

Всего в рамках ГЧП планируется к строительству 12 школ - в Самаре, Тольятти и Волжском районе.

При проектировании и строительстве образовательных учреждений губернатор Самарской области поручил учитывать демографические волны, разрабатывать проекты с возможностью перепрофилирования - таким образом, чтобы учреждение могло работать и как школа, и как детский сад.

Фото: iStock
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- Мы строим современнейшие школы, потрясающие по своему материально-техническому обеспечению. Но демографические волны будут продолжаться. И это нужно учитывать при проектировании - расширяя возможности образовательного учреждения в зависимости от того, кого больше в тот или иной период - дошкольников или школьников, - подчеркнул глава региона.

- Даже на фоне пандемии мы продолжаем успешно реализовывать стратегические программы развития региона. Как вы помните, в самом тяжёлом 2020 году мы не заморозили ни одного объекта в рамках реализации приоритетных национальных проектов, инициированных президентом России, - подчеркнул Дмитрий Азаров на расширенном заседании Правительства Самарской области по вопросам социально-экономического развития и формирования проекта регионального бюджета на 2022 - 2024 года.

Справка "РГ"

Благодаря нацпроекту "Образование" только в текущем году в Самаре открылись две новых школы, 47 - были оснащены цифровым и медиа-оборудованием, появились 64 "Точки роста".

Также Самарская область активно подключилась к федеральной программе капремонта образовательных учреждений, благодаря чему финансирование на ремонт школ не только не уменьшится, но и увеличится.

Программа рассчитана на ближайшие до 2026 года. За это время в Самарской области планируется капитально отремонтировать 31 школу, большинство из которых находятся в сельской местности.

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