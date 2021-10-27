В Башкирии появилась новая категория обманутых дольщиков

Власти республики решают проблему обманутых дольщиков. Сегодня их около семи тысяч человек. Многие уже получили ключи от квартир либо компенсацию, остальные ждут, что это вот-вот произойдет. Однако вопрос еще не закрыт: есть целый комплекс проблем.

Кого обманули?

Как уточнили в министерстве строительства и архитектуры РБ, человека включат в список обманутых дольщиков, только если он докажет, что законно приобрел квартиру в недостроенном доме, включенном в единый реестр проблемных объектов. То есть предъявит договор купли-продажи, чеки об оплате и другие подтверждающие документы.

- Сегодня в реестре проблемных объектов - 116 домов. Практически по каждому есть понимание: будут ли его достраивать или дольщики получат компенсационные выплаты. Так, 64 объекта уже под крылом Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства (43 - сдадут, а по 21 - произведут выплаты). 18 домов возводятся силами республики. По 24 зданиям вопрос решен, в ближайшее время их исключат из реестра. Судьбу последних десяти домов окончательно решит наблюдательный совет федерального фонда, - рассказывает замминистра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов.

Как уточнил и.о. генерального директора фонда защиты прав дольщиков РБ Олег Султанов, решение по каждому проблемному объекту принимает группа экспертов федерального фонда, анализируя ситуацию и определяя, что дешевле: достроить дом или выделить компенсации дольщикам. Не всех устраивают получаемые суммы (цены на квартиры за эти годы резко поднялись, и сейчас на компенсацию не приобретешь жилье такой же площади), однако это лучше, чем ничего.

Так, на днях начали получать выплаты люди, купившие квартиры в домах группы компаний "Крона" жилого комплекса "Серебряный ручей". С учетом индексации им полагается по 59 тысяч рублей за квадратный метр (покупали они за 35-40 тысяч рублей). 850 человек ждали этого более пяти лет. Но средства перечислят только 749 дольщикам. Остальные не смогли предоставить документы, подтверждающие законность покупки квартиры.

Деньги на ветер

В схожей ситуации оказались 30 семей, которые приобрели квадратные метры через жилищно-строительный кооператив "Новый дом" в Благовещенске. Их дом включили в единый реестр проблемных объектов. В декабре 2020 года фонд принял решение о выплате компенсации обманутым дольщикам, но получили их только 199 владельцев квартир с первого по восьмой подъезд. В общей сложности - 309 миллионов рублей. Оказалось, что на строительство еще двух подъездов разрешительных документов нет, поэтому и выплаты людям, купившим квартиры в них, федеральный фонд не произвел.

- Мы такие же добросовестные дольщики! Не наша вина, что строительство начали без разрешительных документов. 30 человек осталось "за бортом". А ведь восемь подъездов этого дома строились и на наши средства в том числе, - возмущается дольщица Регина Григорьева.

Ни квартиру, ни компенсацию не получил и житель Благовещенска Айрат Азылгареев, который заключил договор еще в 2010 году и полностью выплатил пай.

- За однокомнатную квартиру в 42 квадратных метра вначале просили 420 тысяч рублей, потом сумму увеличили. В общей сложности я заплатил 765 тысяч рублей. Хотел, чтобы у детей была собственная квартира. Кто же знал, что разрешение на строительство не распространялось на наши два подъезда? Мы много лет ждали и надеялись. Дом практически достроили, но потом признали непригодным для проживания. Сказали: выплатят компенсации, но, как оказалось, не всем, - рассказывает Айрат Азылгареев. - Руководителя фирмы-застройщика осудили, он даже отсидел уже и вышел на свободу. А наш вопрос до сих пор не решен.

По словам представителя инициативной группы дольщиков Виталия Листкова, сегодня в Башкирии достаточно много людей, которые не попали в реестр обманутых дольщиков и не получили ни компенсации, ни квартир.

- Нельзя бросать тех, кто оказался в такой ситуации. Им нужна помощь. Правительство Башкирии могло бы обратиться в федеральные органы с ходатайством принять нормативный документ, который бы помог решить проблему, - отметил Виталий Листков.

Суд решит

Но региональные чиновники имеют свою точку зрения.

- Сегодня закон направлен на возмещение нарушенных прав тех, кто купил квартиры по договорам долевого участия. Да, "за бортом" остаются около 200 "воздушников", документы которых оформлены не по правилам. Поэтому они не попали в реестр, и единственный путь для них - обращаться в судебные органы, - считает замминистра строительства и архитектуры Артем Ковшов.- Пострадавшие от действий застройщиков люди - по своей сути кредиторы, которые могут потребовать вернуть средства в рамках конкурсного производства либо гражданского иска после вынесения приговора.

Замминистра также отметил, что федеральный фонд тщательно проверяет документы каждого заявителя, прежде чем произвести выплаты. В случае возникновения вопросов и отказа в компенсации, чиновник советует сразу обращаться в суд, который может восстановить человека в реестре обманутых дольщиков.

- Мы не против людей, но действующие нормативные акты требуют подтверждения законности приобретения жилья дольщиком. Бывает, люди пытаются получить компенсацию за квартиру, которую даже не оплатили полностью. Был случай, когда жилье оказалось предметом взятки, - говорит Артем Ковшов. - Нам бы сначала решить проблему участников долевого строительства, у которых нет проблем с документами, а затем можно браться за остальных. Мы планируем закрыть первый вопрос до конца 2023 года.

Но не появятся ли за это время новые обманутые дольщики? В минстрое уверены: таковых не будет.

- Благодаря изменению законодательства, запретившему застройщикам напрямую привлекать средства граждан, у нас сегодня остались последние дома, строящиеся по договорам долевого строительства. 95 процентов компаний республики работают по новым правилам - по эскроу-счетам. Даже если где-то они оступятся и по какой-то причине не смогут завершить дом, гражданам в полном объеме вернут вложенные средства, ведь они застрахованы и находятся в банке. То есть можно сказать, что в 2023 году мы решим вопрос с обманутыми дольщиками полностью, - подытожил Артем Ковшов.

Справка "РГ"

До 2023 года в Республике Башкортостан с применением механизмов Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства завершат строительство 43 домов и выплатят компенсации дольщикам 29 проблемных объектов. На это направят 8,95 миллиарда рублей, в том числе 1,05 миллиарда рублей составят средства регионального бюджета.

За счет средств республики планируется восстановить до 2023 года права еще более 1,5 тысячи дольщиков, достроив 26 домов. В 2021 году будут сданы девять из них.

Компетентно

Камила Фазлыева, руководитель агентства недвижимости :

- Чтобы не стать собственником квартиры на "воздушных" этажах, первым делом надо проверить разрешение на строительство дома, где указывается этажность. На сайте компании должны быть опубликованы документы, подтверждающие право пользования земельным участком (право собственности или аренды). Стоит внимательно их изучить, равно как и прочитать отзывы о работе застройщика в социальных сетях.

Важно помнить, что современные новостройки реализуются через механизм эскроу-счетов, соответственно, дольщик не передает деньги застройщику напрямую, а перечисляет в банк. Эти средства застрахованы.