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27.10.2021 13:47

В Чувашии будут поощрять внедрение бережливых технологий

Муниципалитеты, внедряющие в своей деятельности бережливые технологии, будут поощряться. Об этом на совещании с главами администраций заявил руководитель минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

По его словам, экономия средств, полученная от оптимизации процессов, должна служить ресурсом для повышения заработной платы.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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К программе "Эффективный регион" в Чувашии муниципальные образования присоединились в ноябре. На данный момент в работе находятся 205 проектов, более половины из них поступило от органов местного самоуправления. В республике созданы рабочие группы, которые анализируют и выявляют недостатки. В итоге методы бережливого управления должны помочь сократить время выполнения процессов и используемые ресурсы.

- По завершению оптимизации каждого процесса должна повыситься удовлетворенность получателей услуг. Один из примеров - оптимизация процессов предоставления социальных услуг через многофункциональные центры. За счет внедрения экстерриториального приема станет возможным получение социальных услуг через любой офис МФЦ в течение 2 часов 23 минут. Сейчас на это уходит 47 часов 30 минут и только по месту жительства. Ожидаемый годовой эффект составит более 2 миллионов рублей, - пояснил Краснов.

Напомним, "Эффективный регион", призванный оптимизировать и улучшить процессы в государственных и частных структурах, реализуется в Чувашии совместно с экспертами госкорпорации "Росатом". Как заявлял глава республики Олег Николаев, сейчас существует заинтересованность в применении лучших практик по оптимизации рабочих процессов, чтобы повысить качество предоставляемых населению услуг и сформировать в регионе культуру бережливого производства, снизить издержки и повысить производительность труда.

В минэкономразвития республики предложили тиражировать лучшие проекты и опубликовать их на официальном сайте ведомства.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – территория комфорта

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