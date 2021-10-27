В Чувашии для победителей хакатона подготовили крупный призовой фонд

С 29 по 31 октября в самом большом спортивном сооружении республики - Ледовом дворце "Чебоксары Арена" развернется образовательный хакатон по искусственному интеллекту.

Главным и единственным кейсом для участников станет создание карты потребностей жителей Чебоксар в объектах комфортной городской среды, а также прогнозной модели будущих потребностей.

Задание разработано минцифры Чувашии совместно с АНО "Институт территориального развития Чувашской Республики". Решение должно быть сформировано с использованием технологий искусственного интеллекта на основе обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти и открытых источников информации, в частности, социальных сетей и поисковых запросов.

Как рассказала министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики Кристина Майнина, кейс намеренно носит прикладной характер.

- Мы хотим получить от мероприятия реальную пользу, потому что в республике стоит задача по повышению благоустройства территории. Планируем применить научный подход к определению типа объекта для благоустройства и обоснованию выбора этого места. Кейс будет отрабатываться на основании данных, полученных из запросов граждан и открытых источников. Если мы увидим, что данная модель работает, то в дальнейшем будем ее применять на практике. Считаю, что опыт Чувашии будет полезен всем субъектам страны, - отметила министр.

29 октября перед официальным стартом хакатона состоится серия образовательных лекций от ведущих российских специалистов по искусственному интеллекту. Победители хакатона будет определены 31 октября по результатам финальной защиты. Команды-победители разделят между собой призовой фонд хакатона - 400 тысяч рублей.

Серия образовательных хакатонов по искусственному интеллекту стартовала по всей стране в этом году. Это один из самых масштабных конкурсов среди разработчиков программных продуктов в России, призовой фонд которого достигает 4 миллионов рублей.

Организаторами хакатонов выступают Министерство экономического развития России и АНО "Россия - страна возможностей". Главными целями проекта являются поддержка молодых ИТ-специалистов, формирование ИТ-сообщества с упором на искусственный интеллект, а также разработка передовых решений на основе искусственного интеллекта для бизнеса и органов власти.

Уже прошли хакатоны в Нижнем Новгороде, Калининграде, Ставрополе, Великом Новгороде, Ростове-на-Дону и Перми. Мероприятие в Чувашии стало седьмым по счету из 116 запланированных.

Регистрация участников на хакатон в Чебоксарах проходит до 27 октября. Для участия в нем необходимо пройти регистрацию на сайте "Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту".