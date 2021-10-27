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27.10.2021 19:50
Рубрика: Происшествия

В Ижевске из-за пожара эвакуировали пациентов ковидного отделения

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)

В Ижевске в городской больнице №6, неврологическое отделение которой было перепрофилировано в "красную зону", произошло возгорание. В момент ЧП там находились больше семидесяти пациентов, из них 54 человека были на кислородной поддержке.

Пациент погиб при пожаре в ковидной больнице под Воронежем

Как рассказала заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, больных на кислороде перевезли на другой этаж больницы, еще 24 человека отправили во второй корпус медучреждения. Никто не пострадал.

Глава правительства Ярослав Семенов пояснил, что возгорание и задымление случились на седьмом этаже больницы, в помещение где хранились средства ухода. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Как сообщает ТАСС, причиной пожара, по предварительной информации, могло стать короткое замыкание.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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