В Саратовской области по нацпроекту откроется 29 модельных библиотек

Число модельных библиотек, открытых в Саратовской области по национальному проекту "Культура", до конца следующего года увеличится до двадцати девяти.

В этом году модельными стали библиотека № 1 в Саратове, библиотека № 17 в Энгельсском районе и Центральная библиотека в Советском районе.

В зданиях библиотек по проекту проводят капитальный ремонт, для них приобретают новую мебель, современное оборудование, фонды пополняются новыми книгами.

Для читателей в отремонтированных помещениях создают комфортные условия. В библиотеках устанавливают компьютеры и оргтехнику, телевизоры, интерактивные панели и мультмедийное оборудование для проведения просветительских мероприятий. Посетители через интернет могут получить доступ в Национальную электронную библиотеку.

Предполагалось, что обновленные библиотеки станут площадками для общения и реализации творческих инициатив жителей. Как сообщили в областном министерстве культуры, эти ожидания во многом оправдываются.

По словам исполняющей обязанности министра культуры Татьяны Астафьевой, проведенная модернизация значительно расширила возможности библиотек в обслуживании пользователей, превратило их в интеллектуальные и культурные центры своих территорий.

Как рассказали в областном министерстве, посещаемость обновленной библиотечной сети вырастает почти в два раза, увеличивается и число обращений к электронным ресурсам.

- Позитивный опыт Саратовской области по созданию модельных библиотек, активно распространяется на другие регионы, - говорит Татьяна Астафьева.

Первая в регионе и пятая в стране модельная библиотека в рамках пилотного проекта по созданию книгохранилищ нового поколения была организована в одном из районных центров - поселке Лысые горы еще в 2018 году. Проект реализовывался Всероссийской библиотекой иностранной литературы имени М.И. Рудомино, при поддержке Министерства культуры РФ и регионального министерства культуры.

За последующие годы в Саратовской области открыли еще 21 модельную библиотеку. В будущем году модернизация семи библиотек пройдет еще в шести районах области и в Саратове.