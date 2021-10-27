В Удмуртии проверяют ФАПы, построенные по нацпроекту

В Удмуртии общественники проверяют ФАПы, построенные по Нацпроекту "Здравоохранение". Инспекторы ОНФ ищут ответ на вопрос - почему появление медицинских пунктов в селах не гарантирует их жителям оказание качественной первичной медпомощи.

Исторический фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) - так про свой медпункт говорят жители села Норья, что в Малопургинском районе Удмуртии. Здание построили 160 лет назад - как раз в год отмены Александром II крепостного права. Сегодня здесь по-прежнему принимают пациентов из шести деревень. "Условия, конечно, не слишком подходящие, - рассказывает фельдшер Елена Нурканова, - 10-12 градусов в помещении, но все равно делаем осмотры и стариков, и детей".

В амбулатории текут крыша и водопровод, а ведь когда-то это была полноценная больница, вспоминает бывшая санитарка Татьяна Ксенофонтова. Работал стационар, родильное отделение, принимал стоматолог. Сегодня в полуразрушенном здании пенсионерку ждет только фельдшер. Альтернатива - в 30 километрах.

Ближайшая больница находится в райцентре, поясняет глава муниципального образования "Норьинское" Николай Зайцев, но, по его словам, мучиться жителям осталось недолго - в селе построят новый ФАП. Оказывается, уже есть решение о проведении проектно-изыскательских работ. Называет Николай Зайцев и год, и даже место расположения объекта - в 2023 году медпункт появится в самом центре села.

Впрочем, как выяснили общественники, появление проекта и даже нового медпункта еще не означает, что проблемы жителей закончатся. Уже второй год региональное отделение Общероссийского национального фронта (ОНФ) пристально следит за возведением ФАПов в Удмуртии. И почти каждая проверка завершается требованиями провести работу над ошибками.

В деревне Старые Кены к новому ФАПу претензии появились еще до его открытия. "РГ-Неделя" рассказала об этом в номерах от 28 апреля и 5 мая нынешнего года.

Напомним, что здесь были выявлены проблемы с вентиляцией и обустройством территории.

- После того как медпункт заработал, ничего не изменилось, - эмоционально поясняет фельдшер Елена Елганова. - Словно не руками сделано, а не знаю чем.

Евгений Сомов, представитель регионального штаба ОНФ, добавляет:

- Дважды перекладывали брусчатку, остались проблемы с вентиляцией. Уже в ходе эксплуатации этого ФАПа выявились проблемы с оборудованием. Представитель генподрядчика с претензиями согласился и обещал все исправить к ноябрю.

В деревне Сухарево Каракулинского района с брусчаткой и вентиляцией все в порядке. Местный фельдшер уже ждет переезда. ФАП строили больше года, но сейчас работы почти завершены. Единственный нюанс - в процедурном и смотровом кабинетах строители установили огромные окна и стеклянные двери. Светлана Масалева предполагает - придется потратиться на жалюзи или шторы, чтобы не смущать пациентов. А вот подрядчика не смущает ничего - так было запланировано. Но общественники все равно добавили в "черный" список еще один пункт.

Сегодня в Удмуртии представители ОНФ проводят новую инспекцию ФАПов. В планах - проверить 23 объекта, которые возводятся по национальному проекту "Здравоохранение". Общественники заверили, что они проконтролируют все - и ошибки при благоустройстве территорий, и устранение недочетов в строительстве и отделке. Проследят, как здания перезимуют, чтобы при необходимости успеть обратиться с претензией в течение гарантийного срока.

По официальной информации, в Удмуртии до конца года должны заработать 39 новых ФАПов. Их планировали открыть еще в прошлом году, но не успели из-за недостаточного финансирования.

Ситуацию сФАПами глава Удмуртии прокомментировал, выступая еще в апреле 2021 года с докладом перед депутатами Госсовета республики. По словам Александра Бречалова, в 2020-м правительство не успело спроектировать все 87 ФАПов по нацпроекту.

"На старте нацпроекта 48 ФАПов находились в аварийном состоянии, на их замену планировалось 430 миллионов рублей, но в 2019 году данные обновили, и количество фельдшерско-акушерских пунктов увеличилось до 87. Вместе с тем федеральное финансирование сократилось и составило почти 400 миллионов рублей. Нам пришлось изыскать еще столько же из регионального бюджета. С этими объемами мы не справились. Какими бы ни были причины - это ошибка, и ее надо признать",- пояснил Бречалов.

Между тем

Как сообщила "РГ-Неделя" в номере от 29 сентября 2021 года, в 2020-м предприятие, которое возглавлял экс-министр строительства и ЖКХ Удмуртии Иван Ястреб (сейчас его дело по обвинению в получении взятки размером 14 миллионов рублей рассматривается в суде), стало генподрядчиком по строительству ФАПов. Деньги выделялись в том числе и по нацпроекту "Здравоохранение".

А как у соседей?

Три ФАПа - в населенных пунктах Лысица, Носовая и Пруды - капитально отремонтированы в Краснобаковском районе Нижегородской области в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. По словам главного врача Краснобаковской ЦРБ Людмилы Быстровой, в ФАПах заменены полы, окна и электропроводка, выровнены и оштукатурены стены, потолки, установлены отопительные котлы в новых специально оборудованных помещениях.

"На ремонт ФАПов выделено 4,12 миллиона рублей, еще более 8 миллионов рублей направлено на ремонт системы отопления ЦРБ", - рассказала Людмила Быстрова.

Теперь предстоит оснащение ФАПов компьютерной техникой с выходом в интернет, что сразу же расширит возможности местных фельдшеров - будет налажена связь с врачами ЦРБ, появится возможность записать пациента на прием к специалистам.

"Здесь созданы необходимые условия для работы в соответствии со всеми современными требованиями", - говорит Светлана Курнышова, заведующая ФАПом деревни Лысица, на обслуживании которого пять населенных пунктов (более ста человек, в том числе дети).