В Удмуртии проверяют ФАПы, построенные по нацпроекту

Новости

В ЕАО рассказали, как пройдут "нерабочие" дни в школах и детсадах 11:08
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 11:05
В ноябре земляне увидят затмение Луны и звездопад 11:05
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево 10:59
Экс-сотрудники Цукерберга подали на него в суд 10:51
Путин назвал РФ страной больших возможностей для трудолюбивой молодежи 10:47
Французы раскритиковали решение суда о возвращения золота скифов Украине 10:35
В Приамурье увеличилось число обращений на горячую линию по COVID-19 10:31
Пермяк получил штрафов на пять миллионов рублей за нарушение ПДД 10:07
В Астрахани из психлечебницы сбежал боевик из банды Басаева и Хаттаба 10:06
Поклонская ответила на слова главы МИД Украины 09:49
Появилось видео применения Украиной беспилотника Bayraktar 09:46
Горячая линия Комплекса социального развития возобновила прием заявок на соцпомощь 09:35
Наталья Сергунина: Премия имени Чуковского объединила детских писателей более чем 50 регионов России 09:22
Кабмин выделил 47 млрд рублей на выплаты по больничным 09:17
Глава Хабаровского края принял участие в переписи населения 09:16
Бизнес-ассоциации предложили сделать вакцинацию всеобщей и обязательной 08:52
В Приангарье ужесточили меры по борьбе с COVID-19 08:43
В российских банках начали расти ставки по вкладам 08:05
В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 3,9 07:55
Названы услуги, от которых можно отказаться при оформлении ипотеки 07:26
Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта" 06:55
В ООН предупредили о катастрофическом повышении температуры на планете 06:25
Терапевт рассказал о скрытых опасностях легкого гриппа 06:11
Американские власти отозвали лицензию у китайской компании China Telecom 05:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
27.10.2021 10:33
Рубрика: Общество

В Удмуртии проверяют ФАПы, построенные по нацпроекту

Текст: Виктор Девицын, Оксана Ильина
Российская газета - Неделя - Приволжье № 246(8597)
В Удмуртии общественники проверяют ФАПы, построенные по Нацпроекту "Здравоохранение". Инспекторы ОНФ ищут ответ на вопрос - почему появление медицинских пунктов в селах не гарантирует их жителям оказание качественной первичной медпомощи.
Фото: ОНФ в Удмуртской республике Фото: ОНФ в Удмуртской республике
Фото: ОНФ в Удмуртской республике

Исторический фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) - так про свой медпункт говорят жители села Норья, что в Малопургинском районе Удмуртии. Здание построили 160 лет назад - как раз в год отмены Александром II крепостного права. Сегодня здесь по-прежнему принимают пациентов из шести деревень. "Условия, конечно, не слишком подходящие, - рассказывает фельдшер Елена Нурканова, - 10-12 градусов в помещении, но все равно делаем осмотры и стариков, и детей".

Фото: iStock
Россияне рассказали, каким должно быть качественное здравоохранение

В амбулатории текут крыша и водопровод, а ведь когда-то это была полноценная больница, вспоминает бывшая санитарка Татьяна Ксенофонтова. Работал стационар, родильное отделение, принимал стоматолог. Сегодня в полуразрушенном здании пенсионерку ждет только фельдшер. Альтернатива - в 30 километрах.

Ближайшая больница находится в райцентре, поясняет глава муниципального образования "Норьинское" Николай Зайцев, но, по его словам, мучиться жителям осталось недолго - в селе построят новый ФАП. Оказывается, уже есть решение о проведении проектно-изыскательских работ. Называет Николай Зайцев и год, и даже место расположения объекта - в 2023 году медпункт появится в самом центре села.

Впрочем, как выяснили общественники, появление проекта и даже нового медпункта еще не означает, что проблемы жителей закончатся. Уже второй год региональное отделение Общероссийского национального фронта (ОНФ) пристально следит за возведением ФАПов в Удмуртии. И почти каждая проверка завершается требованиями провести работу над ошибками.

В деревне Старые Кены к новому ФАПу претензии появились еще до его открытия. "РГ-Неделя" рассказала об этом в номерах от 28 апреля и 5 мая нынешнего года.

Напомним, что здесь были выявлены проблемы с вентиляцией и обустройством территории.

- После того как медпункт заработал, ничего не изменилось, - эмоционально поясняет фельдшер Елена Елганова. - Словно не руками сделано, а не знаю чем.

Евгений Сомов, представитель регионального штаба ОНФ, добавляет:

- Дважды перекладывали брусчатку, остались проблемы с вентиляцией. Уже в ходе эксплуатации этого ФАПа выявились проблемы с оборудованием. Представитель генподрядчика с претензиями согласился и обещал все исправить к ноябрю.

В деревне Сухарево Каракулинского района с брусчаткой и вентиляцией все в порядке. Местный фельдшер уже ждет переезда. ФАП строили больше года, но сейчас работы почти завершены. Единственный нюанс - в процедурном и смотровом кабинетах строители установили огромные окна и стеклянные двери. Светлана Масалева предполагает - придется потратиться на жалюзи или шторы, чтобы не смущать пациентов. А вот подрядчика не смущает ничего - так было запланировано. Но общественники все равно добавили в "черный" список еще один пункт.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Врач объяснила высокую смертность от COVID поздним обращением за медпомощью

Сегодня в Удмуртии представители ОНФ проводят новую инспекцию ФАПов. В планах - проверить 23 объекта, которые возводятся по национальному проекту "Здравоохранение". Общественники заверили, что они проконтролируют все - и ошибки при благоустройстве территорий, и устранение недочетов в строительстве и отделке. Проследят, как здания перезимуют, чтобы при необходимости успеть обратиться с претензией в течение гарантийного срока.

По официальной информации, в Удмуртии до конца года должны заработать 39 новых ФАПов. Их планировали открыть еще в прошлом году, но не успели из-за недостаточного финансирования.

Ситуацию сФАПами глава Удмуртии прокомментировал, выступая еще в апреле 2021 года с докладом перед депутатами Госсовета республики. По словам Александра Бречалова, в 2020-м правительство не успело спроектировать все 87 ФАПов по нацпроекту.

"На старте нацпроекта 48 ФАПов находились в аварийном состоянии, на их замену планировалось 430 миллионов рублей, но в 2019 году данные обновили, и количество фельдшерско-акушерских пунктов увеличилось до 87. Вместе с тем федеральное финансирование сократилось и составило почти 400 миллионов рублей. Нам пришлось изыскать еще столько же из регионального бюджета. С этими объемами мы не справились. Какими бы ни были причины - это ошибка, и ее надо признать",- пояснил Бречалов.

Между тем

Как сообщила "РГ-Неделя" в номере от 29 сентября 2021 года, в 2020-м предприятие, которое возглавлял экс-министр строительства и ЖКХ Удмуртии Иван Ястреб (сейчас его дело по обвинению в получении взятки размером 14 миллионов рублей рассматривается в суде), стало генподрядчиком по строительству ФАПов. Деньги выделялись в том числе и по нацпроекту "Здравоохранение".

А как у соседей?

Три ФАПа - в населенных пунктах Лысица, Носовая и Пруды - капитально отремонтированы в Краснобаковском районе Нижегородской области в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. По словам главного врача Краснобаковской ЦРБ Людмилы Быстровой, в ФАПах заменены полы, окна и электропроводка, выровнены и оштукатурены стены, потолки, установлены отопительные котлы в новых специально оборудованных помещениях.

"На ремонт ФАПов выделено 4,12 миллиона рублей, еще более 8 миллионов рублей направлено на ремонт системы отопления ЦРБ", - рассказала Людмила Быстрова.

Теперь предстоит оснащение ФАПов компьютерной техникой с выходом в интернет, что сразу же расширит возможности местных фельдшеров - будет налажена связь с врачами ЦРБ, появится возможность записать пациента на прием к специалистам.

"Здесь созданы необходимые условия для работы в соответствии со всеми современными требованиями", - говорит Светлана Курнышова, заведующая ФАПом деревни Лысица, на обслуживании которого пять населенных пунктов (более ста человек, в том числе дети).

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

Главное сегодня

Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта"
Тихоокеанский флот усилят четыре новые субмарины
Украина оценила последствия остановки транзита газа после 2024 года
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
В Хакасии вводится режим повышенной готовности
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности