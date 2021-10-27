Новосибирский губернатор: Темпы строительства ледовой арены выросли

Власти Новосибирской области решили организационные и финансовые проблемы, возникшие при возведении ледовой арены в Новосибирске, в результате темпы строительства объектов значительно выросли.

Об этом заявил губернатор Андрей Травников на совместном заседании региональных организационных комитетов по подготовке и проведению в 2023 году в Новосибирске и Омске молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой.

В совещании, проходившем в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие губернатор Омской области Александр Бурков, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

"Главная стройка региона преобразилась с нашей последней встречи в июне", - отметил Андрей Травников. На сегодняшний день смонтированы перекрытия кровли, ведется монтаж металлоконструкций фасада и стеклопакетов. В самом здании заливают полы и трибуны, прокладывают системы отопления, вентиляции и водоснабжения, монтируют технологическую плиту для ледового корта в тренировочном зале. Рядом с ареной возводят павильон для кассовой зоны и досмотра зрителей.

Проложены тепловые сети для арены и строящейся рядом станции метро "Спортивная". На станции забетонированы перроны, устанавливают эскалаторы. Идет строительство дорог, развязок, надземного пешеходного перехода, ливневого коллектора и очистных сооружений. Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ.

До начала хоккейного сезона завершен очередной этап реконструкции ЛДС "Сибирь" - действующей домашней арены новосибирского хоккейного клуба. Летом шло благоустройство гостевых маршрутов и парка вокруг ледовой арены, подготовка культурных, экскурсионных и туристических объектов. Формируется волонтерский корпус чемпионата.

"Новосибирская область активно ведет работу по всем направлениям, строительству, реконструкции спортивных инфраструктурных объектов, плотно взаимодействует с Федерацией хоккея России", - подчеркнул губернатор Андрей Травников.