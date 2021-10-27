Омским бюджетникам поднимут зарплату

С 1 октября выросла зарплата ряда категорий омских бюджетников, в том числе учителей. На эти цели региональная казна направила 700 миллионов рублей. В новом году зарплату вновь увеличат - до уровня, опережающего инфляцию. Об этом в своем бюджетном послании к Законодательному собранию региона сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

На Олимпиаде в Токио омичка Виталина Бацарашкина завоевала две золотые и серебряную награды в стрельбе из пневматического пистолета. Фото: Евгений Кармаев

На пороге третьего века

2022-й станет для Омской области юбилейным. Ровно 200 лет назад регион был впервые обозначен на карте Сибири. В честь знаменательного события кинематографисты снимут фильм, состоятся культурные фестивали и деловые форумы.

Новый год запомнится омичам и другими судьбоносными событиями. Завершится строительство "Арены-Омск", приуроченное к Молодежному чемпионату мира по хоккею - 2023. Откроются новые школы, детсады и спортплощадки, вырастут микрорайоны. Чтобы стимулировать развитие экономики, для предпринимателей введут пакет льгот.

Одним из главных инструментов развития региона стали национальные проекты.

- На их реализацию в следующем году будет направлено более 19,5 миллиарда рублей. Но это не окончательная цифра. Наша задача - максимально наращивать объемы федерального софинансирования. В дополнение к нацпроектам правительством утверждены 42 стратегические инициативы социально-экономического развития страны. Все эти планы должны быть выполнены неукоснительно, - подчеркнул Александр Бурков.

Только на реализацию культурных проектов в 2022 году в Омской области направят более полумиллиарда рублей. Будет капитально отремонтировано сорок домов культуры, завершится реконструкция всех детских школ искусств в регионе: не только обновят здания и помещения, но и оснастят современным оборудованием и музыкальными инструментами.

- В этом году Омская область активно включилась в реализацию стратегической инициативы - проекта "Пушкинская карта", позволяющего молодежи региона бесплатно посещать учреждения культуры, - отметил Александр Бурков. - Сейчас в этой программе уже участвуют четырнадцать объектов. И мы продолжим расширение этой сети.

Социальное казначейство

Пандемия дала дополнительный импульс активной цифровизации всех отраслей. С ней напрямую связано и так называемое "социальное казначейство", на которое власти сделают ставку в 2022 году. Новая система станет еще одним эффективным способом взаимодействия государства и граждан. Через электронный сервис семьи с детьми, инвалиды, пенсионеры, безработные граждане смогут получить доступ ко всем видам социальной помощи, существующей на региональном и федеральном уровнях. "Службу одного окна" откроют для омичей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

- Для них особенно важна грамотно организованная психолого-медико-педагогическая помощь, - акцентирует Александр Бурков. - В настоящее время в регионе внедрена межведомственная модель ранней помощи таким детям. Уже есть и положительный эффект. Благодаря включению в систему инклюзивное обучение становится доступным, и 37 процентов детей преодолели отставание в развитии. "Служба одного окна" позволит сформировать индивидуальный маршрут для каждого ребенка с ОВЗ.

Глава региона считает, что цифровой трансформации различных отраслей и направлений должно быть уделено максимальное внимание. И уже поручил создать в Омской области профильное министерство, отвечающее за данное направление.

Драгоценная коллекция

В рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею полным ходом идет строительство спорткомплекса "Арена-Омск" на двенадцать тысяч зрителей. Проект, осуществляемый на правах концессии компанией "Газпром нефть", признан одним из лучших в стране.

Строительство ведется с опережением графика и завершится в 2022 году. Предполагается также развитие овременной инфраструктуры. Речь идет об обновлении улиц и дорог, благоустройстве территорий и появлении новых гостиниц и социальных объектов.

Дорожный фонд - 2021 вырос на пятнадцать процентов и достиг рекордной суммы в 14,2 миллиарда рублей. По числу сданных объектов регион лидирует в стране. Фото: Сергей Мельников

Готовятся омские спортсмены и к зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Нынешний год оказался щедрым на успехи. Выступление атлетов региона на летних Играх в Токио стало триумфальным - девять медалей завоевали омские олимпийцы и паралимпийцы, заняв по числу наград лидирующие позиции в Сибири.

- Это прямое подтверждение того, что у Омской области есть потенциал для подготовки спортсменов международного уровня. Но необходимо продолжить укреплять материально-техническую базу. С учетом дефицита бюджета для этого требуется привлекать внебюджетные инвестиции, - отметил Александр Бурков. - Мы уже запускаем партнерские проекты - так, благодаря механизму концессии удалось привлечь инвестора и получить федеральную субсидию в сумме 250 миллионов рублей на строительство бассейна на Московке-2. На условиях ГЧП Федерация фехтования России построит в Омске современный спортивный центр, инвестировав 210 миллионов рублей. В новом году предстоит разработать проект профессионального центра стрелковой подготовки, а также комплекса по лыжам и биатлону в Советском округе.

Налоговые каникулы

Пандемия ощутимо ударила и по бизнесу. Чтобы поддержать предпринимателей, власти разработали комплекс льгот и намерены продолжать такую практику. Опыт показывает, что подобные вложения в бизнес являются весьма эффективными.

- Уже есть положительная динамика в сфере малого и среднего предпринимательства. В первом полугодии прирост налоговых поступлений составил 26 процентов (почти два миллиарда рублей). По упрощенной системе налогообложения рост поступлений еще больше - плюс 42 процента. И это даже несмотря на льготные ставки по УСН, которые поддержали областные депутаты прошлого созыва, - сообщил Александр Бурков. - Сейчас мы предлагаем установить пониженные ставки по ряду налогов до конца 2024 года. Важнейшей задачей в 2022 году станет создание цифровой платформы, на которой будут доступны все меры поддержки, услуги и сервисы, необходимые для ведения бизнеса.

По словам главы региона, в будущем году в 4,5 раза возрастет объем грантовой поддержки соцпредпринимателей. Значит, будет дан старт новым важным для региона проектам. Один из них - частный онкологический диспансер, в возведение которого инвестор вложит более 3,5 миллиарда рублей.

Тем временем

Омская область активно участвует в федеральной программе "Чистая вода". В этом году на модернизацию водопроводов в трех районах уже направили 420 миллионов рублей. В 2022-м финансирование вырастет до 520 миллионов рублей, бесперебойное водоснабжение получат еще четыре района. К концу будущего года уровень обеспечения населения Омской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения должен составить 89,6 процента.

Справка

В 2022 году в Омской области отремонтируют три моста, а также начнут реконструкцию транспортной развязки на станции Входная. В рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" обновят одиннадцать дорог. Продолжится пополнение экологическим транспортом уже наполовину обновленного автопарка Омска. Для повышения качества обслуживания пассажиров внедрят интеллектуальную автоматизированную систему управления дорожным движением.

Равнение на генерала

Омский кадетский корпус посетил министр обороны РФ. К началу учебного года омские кадеты получили прекрасный подарок - новый образовательный комплекс, оснащенный по последнему слову техники. Проверить, в каких условиях живут и учатся курсанты, приехал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Помимо учебных классов и жилых кубриков, он осмотрел мастерские, где кадеты изучают рабочие профессии и получают навыки вождения автомобиля.