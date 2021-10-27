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27.10.2021 10:21
Рубрика: Власть

Томский губернатор представил инвестпроекты вице-премьеру

Текст: Наталья Граф (Томск)
Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко провела онлайн совещание с сибирскими регионами по ключевым задачам социально-экономического развития территорий.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Куратор Сибирского федерального округа поддержала томские инвестиционные проекты.

Фото: Администрация Томской области
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Губернатор Сергей Жвачкин представил на совещании пять проектов, реализуемых на территории Томской области общим объемом инвестиций в 53,3 миллиарда рублей. Среди них "Расширение комплекса переработки масличных и зерновых культур "Сибирская Олива", "Создание импортозамещающего производства пигментного диоксида титана", "Модернизация комбината "Ильменит" и "Строительство межуниверситетского студенческого кампуса".

Эти проекты направлены в первую очередь на социально-экономическое развитие Томской области. Их реализация позволит создать в регионе 758 новых рабочих мест и даст 12,3 миллиарда рублей налогов к 2030 году. Но для их реализации необходимо создавать инфраструктуру.

По пятому проекту - "Строительство малого транспортного кольца Томска" - региону уже одобрен инфраструктурный кредит в 1,8 миллиарда рублей. Однако он требует дополнительных вложений.

- Часть инвестиционных проектов не требует бюджетного федерального финансирования, однако требует изменений в федеральное законодательство, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Инвесторы готовы работать в рамках 69-го федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений в РФ". Но для заключения соглашений на региональном уровне нужно активизировать разработку и утверждение подзаконных актов к этому закону, и это не только томская, но и системная проблема.

Глава Томской области также обозначил ключевую проблему развития региона - наращивание сырьевой базы за счет добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Томские ученые и промышленники разработали уникальные технологии, позволяющие добраться до ресурсной базы доюрского периода.

- Эти запасы только в Томской области составляет 2,5 миллиарда тонн! - сообщил Виктории Абрамченко Сергей Жвачкин. - Но эти залежи нужно внести в перечень трудно извлекаемых запасов, то есть внести изменения в постановление правительства РФ №1499.

По словам губернатора, это позволит получить господдержку геологоразведочных работ для создания и дальнейшего тиражирования технологий.

Окончательное решение о поддержке приоритетных инвестпроектов примет председатель правительства России Михаил Мишустин.

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