В этом году в Новосибирской области создали 105 "Точек роста"

В этом году на мероприятия национального проекта "Образование" в Новосибирской области предусмотрено более 3,3 миллиарда рублей, в том числе 700 миллионов из средств регионального бюджета. Реализация нацпроекта находится на контроле областного правительства. Об этом на пресс-конференции сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

В частности, по региональному проекту "Современная школа" в 2021 году создано 105 центров образования "Точка роста", по столько же запланировано организовать в 2022 и 2023 годах. Всего же за четыре года в области появятся 357 "Точек роста", которые позволят развивать дополнительное образование, проводить уроки естественно-научного цикла, что особенно важно для отдаленных школ сельских территорий. В рамках этого же проекта в нынешнем году отремонтировано 6 школьных спортивных залов, идет строительство новых объектов образования - новосибирской гимназии №3, школы в поселке Верх-Тула в Новосибирском районе.

Министр отметил, что Новосибирская область стала участником программы строительства школ на условиях государственно-частного партнерства. В 2022-2023 годах предполагается построить семь школ в областном центре и две - в Новосибирском районе. Это даст возможность создать дополнительно порядка девяти тысяч мест для школьников. Также региону подтвердили заявку на капитальный ремонт в 2022-2026 годах 14 школ. Общий объем финансирования составит около 541 миллиона рублей.

Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" позволила в 2021 году открыть свыше 43 тысяч новых мест дополнительного образования детей.

Задача регионального проекта "Цифровая образовательная среда" - обеспечение школ современной компьютерной техникой и оборудованием. В этом году в нем участвует 241 образовательная организация региона. Открыт второй центр цифрового образования детей "IT-куб" - на базе гимназии №6 "Горностай", а в НГТУ начал работу областной "Кванториум" - сейчас там идет набор ребят и формируется расписание занятий.