В Хакасии вводится режим повышенной готовности

В регионе в предстоящие нерабочие дни пошли на серьезные ограничения. За последние сутки в Хакасии зарегистрировано 185 случаев заболевания с положительным тестом на COVID-19. Для небольшого по численности населения региона - на его территории проживают около 520 тысяч человек - цифра крайне серьезная.

Как следствие, это вынуждает местные власти принимать самые жесткие (сравнительно с другими субъектами Федерации) меры по борьбе с распространением коронавируса. Вчера правительством республики принято специальное постановление N 533, согласно которому в регионе вводится "режим повышенной готовности по защите населения". Так, согласно постановлению, объявлен запрет на ночные передвижения - все жители республики с 28 октября по 7 ноября не должны покидать место пребывания с 22.00 до 6.00. Но это не касается сотрудников предприятий, на которых есть ночные смены. А еще можно будет гулять с собаками, ходить по неотложным нуждам в круглосуточные магазины или медучреждения. Как видим, весьма условный "комендантский час".

Вместе с тем принято решение о самоизоляции граждан старше 60 лет. Кроме того, в регионе временно прекратят работу предприятия общепита, сферы услуг и торговли - кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Рестораны и кафе могут работать на вынос. В трех городах республики - Абакане, Черногорске и Саяногорске - не будет движения общественного транспорта (кроме такси, водители которых имеют сертификаты о вакцинации).

- Это решение тяжелое, вынужденное, но другого выхода нет, - прокомментировал в соцсети объявленные меры глава республики Валентин Коновалов.