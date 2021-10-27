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27.10.2021 03:00

В Кемерове работают 166 стационарных переписных участков

Один из способов участия во Всероссийской переписи населения - прийти на стационарный переписной участок. В Кемерове работают 166 стационарных переписных участков.
Фото: Юлия Васина Фото: Юлия Васина
Фото: Юлия Васина

Ответить на вопросы переписчика можно до 14 ноября в МФЦ, школах, дворцах культуры, центрах по работе с населением. Полный список размещен на сайте Кемеровостата в разделе "Адреса стационарных переписных участков".

График их работы: с 9.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.00.

Перепись на стационарном участке подходит для тех, кто не имеет возможности переписаться на портале Госуслуг, а также тем, кто не желает беседовать с переписчиком у себя дома. Также этот способ удобен тем, кто мало времени проводит дома и может не встретиться с переписчиком.

Стационарный переписной участок - это специально оборудованное помещение для сбора сведений о населении во время проведения переписи. Здесь работает переписчик или контролер. Они вносят данные гражданина в планшетные компьютеры.

В помещениях соблюдаются необходимые правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Переписчики имеют маски и перчатки.

Не обязательно приходить на участок, расположенный рядом с домом. Можно посетить любой - даже в другом городе или регионе.

Узнать адрес ближайшего к дому стационарного участка или иную информацию о переписи можно по телефону федеральной горячей линии 8-800-707-2020.

Материал подготовлен администрацией города Кемерово

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