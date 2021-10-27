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27.10.2021 15:04
Рубрика: Общество

В Кемеровской области с 15 ноября введут систему QR-кодов

Текст: Никита Зайков

Власти Кузбасса вводят на территории региона дополнительные ограничения работы культурно-развлекательных учреждений. Как говорится в распоряжении губернатора Кемеровской области, с 15 ноября попасть на публичные мероприятия в закрытых помещениях можно будет только по QR-кодам сертификатов о вакцинации от COVID-19, при предъявлении справки о перенесенной в течение последних шести месяцев коронавирусной инфекции либо об отрицательных результатах ПЦР-тестирования.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
В Алтайском крае систему QR-кодов для посещения ТЦ введут с 30 октября

Согласно документу, уже с 30 октября кинотеатры, театры, концертные и цирковые площадки, а также другие культурно-досуговые учреждения региона смогут работать только при условии, что залы будут заполняться лишь наполовину. В этот период для жителей региона старше 60 лет вводится режим домашней самоизоляции. Исключением из этого правила станут те, кому необходимо присутствовать на рабочем месте, посетить медорганизацию, аптеку или магазин, госучреждения или, если того требуют семейные обстоятельства, образовательные организации.

Режим домашней самоизоляции не распространяется на тех, кто прошел полный курс вакцинации не более чем 12 месяцев назад или в последние полгода переболел COVID-19. Подтверждением этому должны служить справки и QR-код сертификата о прививке в электронном или бумажном виде.

Введение пропускной системы по QR-кодам в учреждения культуры с числом зрителей свыше 500 пока что называют экспериментом. Он начинает действовать с 15 ноября. Залы кинотеатров, театров и концертных площадок должны быть заполнены не более чем на 70 процентов, а чтобы пройти внутрь, посетителям придется предъявить код на любом цифровом носителе либо распечатку сертификата, справку о перенесенной болезни или отрицательных результатах ПЦР-тестирования, при условии что исследование было проведено не ранее чем за 72 часа до посещения мероприятия.

Эти правила не коснутся несовершеннолетних. Однако доступ в учреждения культуры и заведения общепита в ночное время будет закрыт для всех: 23.00 до 6.00 утра работа обслуживание гостей внутри помещения будет под запретом. Ограничение не коснется доставки блюд.

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