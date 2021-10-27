В Новосибирскую область поступила тысяча кислородных концентраторов

Министерство здравоохранения Новосибирской области приобрело на средства регионального бюджета тысячу кислородных концентраторов для инфекционных госпиталей.

Это крупнейшая с начала пандемии коронавируса партия, которая станет резервом на случай ухудшения эпидемической ситуации. В прошлом году было закуплено 827 приборов, летом 2021-го - еще 300.

Обеспечение кислородом инфекционных госпиталей - на особом контроле областного минздрава. С начала пандемии в них оборудовали дополнительно 1 001 стационарную точку подключения кислорода.

Всего в стационарах региона, оказывающих медицинскую помощь пациентам с диагнозом COVID-19 и подозрением на коронавирусную инфекцию, насчитывается 2052 койки с возможностью централизованного снабжения кислородом. В пяти медицинских учреждениях региона идут работы по монтажу газификаторов и дополнительных кислородных точек, до конца года к системе подачи кислорода будут подключены еще 222 койки.