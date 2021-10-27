В Томске отстранят от работы непривитых чиновников

Томский губернатор Сергей Жвачкин потребовал ускорить темпы вакцинации от COVID-19 государственных и муниципальных служащих. К отказавшимся от прививки чиновникам будут приняты жесткие меры.

- Уговоры кончились, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе будем c ними расставаться, - заявил глава региона на аппаратном совещании.

Заболеваемость коронавирусом в регионе растет. Только в течение последних трех недель количество выездов бригад "скорой" увеличилось на 30 процентов. По данным эпидемиологов, уровень привитых в Томской области крайне мал для создания коллективной защиты от COVID-19. Прививки поставили пока только около 40 процентов томичей. Но после того, как в регионе ввели ряд ограничительных мер, ситуация несколько изменилась.

- В последние недели Томская область значительно увеличила темпы вакцинации, наверстывая упущенное, - рассказал Сергей Жвачкин. - Томичи, северчане, жители других городов и районов активно идут и в мобильные, и в стационарные прививочные пункты. Однако при этом меня возмущает позиция некоторых чиновников.

Как оказалось, часть муниципальных служащих до сих пор не явилась в прививочный кабинет. Они работают без сертификатов и QR-кодов.

Губернатор напомнил подчиненным о том, что вакцинация для них носит обязательный характер. А спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий. Не имеющих QR-кодов государственных и муниципальных служащих в Томске будут отстранять от работы.