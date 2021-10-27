Жителей Красноярского края обязали предъявлять QR-код в торговых центрах

С 30 октября посещать торговые центры, культурные и спортивные мероприятия в Красноярском крае смогут только совершеннолетние граждане. Для этого им нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, а также QR-код или справку на бумажном носителе, свидетельствующие о вакцинации против COVID-19 (либо о перенесенном заболевании). Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Детей до 18 лет пустят в ТРЦ, на концерты, в кинотеатры или спортивные сооружения только с родителями, имеющими указанные выше документы.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Красноярского края об ограничительных мерах, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, накануне стало известно об ужесточении ограничений в соседнем регионе - Хакасии. В трех городах республики приостановят работу общественного транспорта. Жители старше 60 лет перейдут на режим самоизоляции. Для всех граждан вводятся ограничения на ночные передвижения - с 22 до шести часов.