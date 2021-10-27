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Текст:   Марина Трубилина 
13:51 27.10.2021

Квартиры стали продаваться почти на три недели быстрее

За год средний срок продажи вторичных квартир сократился на 18 дней, сообщает "Циан.Аналитика". В среднем в крупных городах России (с населением от 500 тысяч человек) вторичное жилье продается сейчас за 105 дней.

Это объясняется ростом спроса в последние полтора года из-за доступности ипотечных ставок. Только за октябрь срок продажи жилья сократился на три дня.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Названы услуги, от которых можно отказаться при оформлении ипотеки

Быстрее всего продаются квартиры в Краснодаре. Здесь от момента публикации объявления до сделки проходит в среднем 72 дня. В Екатеринбурге и Красноярске этот срок - 74 дня, далее следуют Новосибирск (75 дней) и Москва (77 дней). Все это города с развитыми рынками, высокой численностью населения и платежеспособным спросом на жилье, отмечают эксперты.

Дольше всего продаются вторичные квартиры в Махачкале (в среднем 153 дня) из-за существенного роста цен на недвижимость, а также во Владивостоке (149 дней) и Волгограде (134 дней). При этом год назад срок "жизни" объявлений в Волгограде был еще больше - на 57 дней. Существенно сократились за 12 месяцев сроки продажи в Кемерово, Ростове-на-Дону и Ярославле (на 53 дня), а в процентном отношении - в Краснодаре, Тюмени и Екатеринбурге (на 38-42%).

Всего в четырех городах срок экспозиции за год увеличился. Это Махачкала (+42 дня), Воронеж и Набережные Челны (+11 дней) и Новокузнецк (+6 дней). Это локации с не самым высоким спросом, в которых, к тому же, достаточно сильно выросли цены на жилье, поясняют эксперты. Так, в Воронеже цены подскочили на 30%, в Новокузнецке - на 29%.

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