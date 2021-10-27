На курортах Кавминвод издадут сборник городских историй и легенд

Сборник опубликуют в рамках проекта "Нетривиальные истории Кавминвод". Стать соавтором книги может любой человек: рассказы будут отбирать на открытом конкурсе.

Координатор проекта Мурат Абитов сообщил, что старт творческого состязания запланирован на конец октября. Затем в течение полутора месяцев организаторы будут принимать заявки от участников. После жюри подведет итоги, которые огласят в декабре. И уже в феврале все нетривиальные истории о Кавказских Минеральных Водах соберут в одну книгу и опубликуют.

- Сейчас составляем положение о конкурсе. Участвовать в нем сможет каждый, будь то школьник, студент, экскурсовод, библиотекарь. Можно предложить реальную историю или самому придумать легенду, - сообщил Мурат Абитов.

Он подчеркнул, что у конкурса нет профессионального ценза, опыт авторов значения не имеет. Главное - интересно изложить предание, связанное с Кавказскими Минеральными Водами. Так что для кого-то данное состязание может стать литературным дебютом.

- Для многих студентов, особенно творческих специальностей, это возможность заявить о себе, - считает Абитов.

После издания сборника авторы, победившие в конкурсе, получат по экземпляру. Остальная часть тиража отправится в библиотеки.

На реализацию проекта пятигорская ассоциация "Институт социальных перспектив" получила грант Президентского фонда поддержки культурных инициатив.

- Кроме конкурса историй еще пройдут выставки местных фотографов, которые стремятся запечатлеть в своих работах красоты Кавказских Минеральных Вод, мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия. В общей сложности проект продлится до осени 2022 года, - добавил Абитов.

Участвовать в литературном конкурсе сможет каждый, будь то школьник, студент, экскурсовод, библиотекарь

Партнерами организации стали пятигорский Центр молодежного инновационного творчества, краевая молодежная библиотека имени Сляднева, Школа кавказского гостеприимства Пятигорского института (филиала) СКФУ. Они отвечают за свои направления работы.

Например, Школа кавказского гостеприимства подготовит экскурсии для школьников и студентов. Школьников будут знакомить с местными достопримечательностями, а студенты поработают в качестве экскурсоводов. Участники же мастер-классов смогут узнать много нового о территориальном брендировании и туристическом коде, а также о продвижении турпродуктов.

Тем временем

На Ставрополье в 2022 году может появиться необычный туристический маршрут, который пройдет по 17 кавминводским горам-лакколитам. Эти небольшие холмы являются недообразовавшимися вулканами. Наиболее известные лакколиты Ставрополья - Бештау и Машук, они располагаются рядом с Пятигорском и Железноводском. Самый крупный - Бештау, его высота - 1400 метров. Символом же Кавминвод стал 993-метровый Машук.

Части лакколитов дали интересные имена из-за их внешнего вида. Бештау еще называют пятиглавым, так как у него пять вершин, у горы Верблюд два "горба". Развалка, если смотреть со стороны трассы, ведущей в Минеральные Воды, похожа на спящего льва. Именно так она раньше и называлась. У горы Кинжал когда-то был острый вершинный гребень, но при разработке камня верхнюю часть срезали.