На Ставрополье в троллейбусах и трамваях начали выдавать маски

Любой пассажир теперь может попросить бесплатную маску у водителей троллейбусов в Ставрополе и у вагоновожатых трамваев в Пятигорске. Такую меру предприняли для снижения заболеваемости коронавирусом в регионе, рассказали "РГ" в министерстве дорожного хозяйства края.

- Мы на прошлой неделе получили маски, распределили по двум транспортным предприятиям, - сообщил заместитель главы регионального ведомства Борис Борисов.

Всего троллейбусный парк и трамвайное предприятие получили 100 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. Замминистра отметил, что каждый пассажир во время посадки может взять маску, если у него нет своей или он хочет поменять уже изношенную.

В прошлом году ставропольский троллейбусный парк и пятигорское трамвайное предприятие перешли из муниципальной собственности в краевую. Теперь они подчиняются региональному миндору. В ведомстве уточнили, что выдавать бесплатные маски в троллейбусах и трамваях распорядился губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.