В СКФУ обсудили вопросы трудоустройства студентов и выпускников округа

В Северо-Кавказском федеральном университете состоялся "круглый стол" на тему "Содействие временной занятости студентов и трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего образования СКФО", на котором были подняты актуальные вопросы и инициативы вузов округа.

Во встрече приняли участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, помощник полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Стариков и заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.

- Главная миссия и цель министерства науки и высшего образования РФ - не только получение образования, но и построение жизненной карьерной траектории студентов. Мы ведем планомерную работу, связанную не только с постоянным трудоустройством выпускников, но и с временным содействием занятости студентов в рамках работы приемных комиссий и студенческих отрядов вузов, - отметил заместитель минобрнауки РФ Григорий Гуров. - Важной задачей ведомства также является сбор данных, средств и оценка рынка труда. В этом плане мы работаем с чистотой данных и ведем совместную работу с необходимыми ведомствами.

Как подчеркнул помощник полпреда президента в СКФО Сергей Стариков, академическая среда и вузы должны быть готовы предоставить выпускников, которые будут иметь соответствующие навыки для дальнейшего успешного трудоустройства. Основной идеей является повышение мобильности не только студентов, но и преподавателей для обмена лучшими практиками и идеями.

Гостей и участников приветствовал ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов, отметив, что преимущественная часть молодых людей получает образование в вузах округа и является основным кадровым резервом для развития его экономики.

- Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на рынок труда. Сегодня, как никогда, важно усилить работу в части содействия занятости выпускников. Такую задачу можно решить только совместными усилиями органов власти, индустрии и вузов, - сказал Дмитрий Беспалов. - В данном направлении университет реализует различные форматы не только в образовательном процессе, но и в области развития студенческого потенциала.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы современной ситуации на рынке труда Северо-Кавказского федерального округа. Было подчеркнуто, что обучающимся вузов необходимо задумываться о трудоустройстве, еще будучи студентами 1-2-го курсов. Например, в Северо-Кавказском федеральном университете осуществляется тесное взаимодействие с потенциальными работодателями, создаются базовые кафедры, где предполагается практико-ориентированное обучение, в том числе на базе предприятий и компаний с полным погружением в профессию. Также в университете реализуется программа "Стартап как диплом", направленная на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства.

Программа "круглого стола" также включала в себя темы успешной адаптации на рынке труда, формирования цифровой карьерной среды посредством использования сервиса для трудоустройства студентов "Факультетус" и создание тем самым единой экосистемы трудоустройства, занятости и предпринимательства. Участники мероприятия из числа представителей бизнес-сообщества выразили готовность в дальнейшем сотрудничестве и активном взаимодействии с вузами округа в вопросах создания благоприятной предпринимательской среды для студентов и выпускников.

В завершение плодотворной дискуссии было отмечено, что только системный подход к трудоустройству выпускников и открытый диалог всех сторон в области подготовки кадров позволит эффективно справиться с проблемой трудоустройства молодежи.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом