Двоих петербуржцев осудили за похищение предпринимателя

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу о похищении предпринимателя. Бизнесмена силой удерживали, пока он не переписал свою фирму на двоих похитителей, сообщает прокуратура Петербурга.

Нападение на предпринимателя произошло в июле 2019 года в офисе банка на Комендантском проспекте. Мужчину силой затащили в автомобиль, избили и привезли в квартиру на улице Зины Портновой.

Там бизнесмена приковали к батарее и продолжили избивать. Когда предприниматель пошел на условия похитителей и переписал на них свою фирму, то его отпустили. Бизнесмен сразу же обратился в полицию и распорядится бизнесом похитители не смогли.

Рассмотрев дело, суд приговорил одного из нападавших к пяти годам и трем месяцам лишения свободы, второго - к пяти годам и семи месяцам заключения.