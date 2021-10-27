Теперь в Петербурге есть клиника, в которой курс на мягкие роды сочетается с современными технологиями

Знаете, что обсуждают между собой пациентки роддома Многопрофильной клиники "Сестрорецкая" (МКС)? Как продлить пребывание в роддоме. Здесь настолько красиво и безопасно, что торопиться домой мамы не хотят.

МКС - это уникальная не только для Санкт-Петербурга, но и для всей страны клиника, где под одной крышей находятся многопрофильный стационар, диагностический центр, роддом с женской консультацией и СПА-центр. О новом роддоме "РГ" рассказал Николай Коробков, заместитель главного врача МКС по медицинской части, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук.

Какие возможности дает формат МКС?

Николай Коробков: Пациенты могут в любое время дня и ночи проконсультироваться со специалистами различного профиля. Есть многопрофильный хирургический центр, в котором проводятся операции любой сложности, в том числе робот-ассистированные. Наличие собственной женской консультации позволяет готовить женщин к беременности, вести физиологическую и патологически протекающую беременность, готовить к родам и принимать их (в том числе и у тех, кому из-за тяжелых патологий отказали другие роддома).

МКС - действительно "космос": архитектура, интерьер, новейшее оборудование. Принимаете только жительниц района?

Николай Коробков: Принимаем всех, в том числе иногородних и из других стран. К нам приезжают москвичи, европейцы.

Прежде всего - "космос" по безопасности. Роддом спроектирован с учетом новых санитарных правил и норм, введенных в 2021 году. Отдельные палаты, родильные залы, системы очистки и кондиционирование воздуха, озонирование воды и прочее позволяют полностью избежать внутрибольничного золотистого стафилококка. Большой бассейн, и джакузи сделаны не из плитки, а из медицинской стали. Плитка покрывается налетом и со временем становится источником инфекции. Медицинская сталь - нет. Система очистки воды позволяет обойтись без хлорирования.

Николай Коробков: У нас высочайшие стандарты безопасности.К нам рожать едут и из Европы. Фото: Пресс-служба МКС

Каковы особенности родовспоможения?

Николай Коробков: Нет конвейера. Около 100 родов в месяц позволяют нам максимально персонализировать этот процесс. МКС взяла курс на естественные роды. Нами разработаны самые "мягкие" локальные протоколы по ведению родов. Полное исключение акушерской агрессии - наше преимущество.

Но при этом используются современные технологии и перинатальные практики. Более 90 процентов родов проходят с обезболиванием, которое не нарушает родовой процесс. Проводится непрерывный кардиомониторный контроль за ребенком. Как? С помощью беспроводных датчиков на теле мамы. Они работают дистанционно и влагонепроницаемы, что позволяет роженице, например, принимать ванну на протяжении всего периода родов. Этого нет нигде.

Больше половины родов у нас вертикальные.

Многие женщины жалуются, что не удается реализовать собственную программу видения родов...

Николай Коробков: А мы даем возможность пациентке провести роды так, как она о них мечтала. Если нужна психологическая помощница в родах, в клинике работают акушерки с международным сертификатом доулы, приветствуете партнерские роды - пожалуйста.

Мягкие роды дают большие преимущества. Во многих случаях удается избежать рекомендуемого в других учреждениях кесарева сечения. Буквально вчера у нас самостоятельно прошли роды женщины с двумя рубцами на матке.

Подготовленные женщины и рожают легче. Как готовите?

Николай Коробков: У нас приняты разные программы, в том числе занятия в группе, с психологом, дыхательные практики, занятия йогой, ЛФК, бассейн и многое другое. На занятия можно приходить вместе с партнером.

Кстати

Что делать, если женщина перенесла коронавирус и планирует стать мамой?

Фото: Пресс-служба МКС

Сергей Азаренко, главный врач, ранее возглавлявший службу по лечению COVID-19 "СПб ГБУЗ Городская больница N 40":

- Учитывая потребность в восстановительном лечении после перенесенной коронавирусной инфекции, мы разработали специальные программы. К нам может обратиться любой человек, независимо от возраста и пола (подбор процедур и прочего - индивидуальный!). Клиника располагает всеми возможностями, чтобы помочь привести организм в норму. Сочетание использования термального комплекса (с бассейном), физиотерапии, уникальных тренажеров, соляной пещеры и медикаментозных средств позволяет справиться с проблемой. Восстановительное лечение может проходить как амбулаторно, так и в стационарных условиях. И еще один наш плюс - местонахождение. Лечение климатом и созерцание красот природы - в помощь.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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