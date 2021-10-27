В Архангельской области медикам будут доплачивать за работу в глубинке

Впервые в Архангельской области медики смогут получать ежемесячные выплаты за работу на удаленных и труднодоступных территориях Севера. В регионе для этого предусмотрели 45 миллионов рублей.

Соответствующие изменения в областной бюджет на 2021 год поддержали на сессии депутаты областного собрания. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, денежные выплаты врачам и фельдшерам составят десять тысяч рублей, медсестрам - пять тысяч рублей. Они введены для того, чтобы решить главную проблему села - кадровую. Как известно, особенно остро она проявляется в глубинке.

- Уровень оплаты труда у медицинских работников в сельской местности, к сожалению, отличается от зарплат их коллег, работающих в городских медучреждениях. Нам нужно решать кадровую проблему, которая на селе стоит достаточно остро: мы строим новые фельдшерско-акушерские пункты, но подчас там некому работать, - рассказала "РГ" спикер парламента Екатерина Прокопьева.

Напомним, летом 2021-го глава Поморья Александр Цыбульский поручил проработать механизм повышения зарплат медикам в сельской местности. Тем временем в пресс-службе областного собрания сообщили, что выплаты планируется начать уже в октябре этого года. Порядок их предоставления установит правительство Архангельской области.