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27.10.2021 19:57
Рубрика: Культура

В "Балтийском доме" отметили двойной юбилей

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
"Балтийский дом" в Петербурге отметил двойной юбилей: 85 лет со дня рождения Ленинградского театра им. Ленинского Комсомола (так прежде он назывался ) и 30 лет его наследнику по прямой - Театру-фестивалю "Балтийский дом".
Фото: Пресс-центр "Балтийский дом" Фото: Пресс-центр "Балтийский дом"
Фото: Пресс-центр "Балтийский дом"

Торжественный вечер на Большой сцене назвали "Наследники по прямой". Показали фильм о театре, создал который к юбилею режиссер Игорь Коняев.

Фото: Юлия Смелкина / Театр им. Ленсовета
В Театре им. Ленсовета выпустили премьеру "Шутки Достоевского"

Далее - официально-торжественная часть. На сцену вышли жители "Балтийского дома" - работники цехов и артисты. Народному артисту России Вадиму Яковлеву вручили знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Вручали благодарности председателя Совета Федерации, министра культуры РФ, губернатора Санкт-Петербурга, почетные грамоты Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Союза театральных деятелей России… И много еще от кого.

В финале артисты вместе со зрителями впервые исполнили гимн "Балтийского дома".

А еще зрители приняли участие в торжественной церемонии гашения юбилейных открыток специальным штемпелем, выпущенным Почтой России в честь праздника "Балтийского дома".

В ближайших планах театра: спектакль к юбилею основателя Санкт-Петербурга Петра Первого, инсценировка второй части легендарной истории Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом", знаменитая чеховская "Душечка" и фестивали.

Из истории

В 1936 году родился Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола. В разные годы здесь работали прославленные режиссеры: Владимир Кожич, Михаил Чежегов, Георгий Товстоногов, Павел Хомский, Ролан Быков, Геннадий Опорков, Роза Сирота, Кама Гинкас, Генриетта Яновская - те, кто сегодня составляют историю и славу русского театра. На этой сцене играли знаменитые артисты: Юрий Толубеев, Евгений Лебедев, Татьяна Доронина, Нина Ургант, Олег Басилашвили, Юлиан Панич, Наталья Тенякова, Алла Балтер, Эммануил Виторган, Лариса Малеванная, Олег Даль. И сегодня служат народные артисты России Татьяна Пилецкая (с 1963 года), Вадим Яковлев, Ирина Соколова.

В 1991 году театр был переименован в "Балтийский дом", а в 2000 году получил статус "театра-фестиваля", ведь под его крышей родился международный театральный фестиваль "Балтийский дом", который за годы своего существования заслужил славу одного из авторитетных театральных форумов Европы. Также здесь проходят фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии "Встречи в России", международные фестивали моноспектаклей - "Монокль", детского творчества - "Киндерфест".

Фото: Пресс-центр "Балтийский дом"
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