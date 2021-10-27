В Емецке открыли туристическую тропу по местам Николая Рубцова

В архангельском селе Емецк, на родине Николая Рубцова, открыли туристическую тропу по местам памяти поэта. Зимой маршрут будет проходить по освещенной лыжне соснового бора, примыкающего к селу.

Организовал проект Емецкий краеведческий музей. Его сотрудник Елена Спирина рассказала, что тропа начинается у двухэтажного деревянного дома, где провел детство Николай Михайлович. Дом давно расселен и планировался под снос, но власти отказались от варварской идеи - в 2021-м, в год 85-летия Рубцова, здание подновили и покрасили, планируют перекрыть крышу, чтобы остановить разрушение. Дальнейшая его судьба под вопросом, один из вариантов - создание гостиницы.

Кстати, больница, в которой родился поэт, тоже стала частью туристической тропы - стены ее старых корпусов до сих пор стоят в живописном Сотином бору. "Мне было тогда шесть лет, я стояла у окна и помню, как маму привезли с ребенком на машине, - пишет в своих воспоминаниях Галина, старшая сестра Николая Рубцова. - Папа нес Колю на руках, а мама шла рядом. Мальчик был черноглазый, всем соседям понравился, и все брали его с рук на руки. Он мало плакал и все больше спал. Глаза его были, как звезды".

Все, что связано с емецкой звездой поэта, сохранили в краеведческом музее - здесь действует Рубцовский зал, проводят рубцовские уроки и малые рубцовские чтения для школьников.