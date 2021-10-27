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27.10.2021 20:58
Рубрика: Культура

В Эрмитаже посетитель разместил свой портрет на стене музея

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Эрмитаже один из посетителей разместил свой портрет на стене галереи, где изображены герои Отечественной войны 1812 года, а потом наблюдал за реакцией посетителей. Администрация музея обратилась в прокуратуру, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Эрмитажа.

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Личность нарушителя установлена, им оказался блогер Кирилл Смородин. Он сам разместил пост с фотографиями своей акции. Правда, на волне общественного резонанса, снимок был удален. Сам Смородин заявил информагентству, что это была просто шутка.

В Эрмитаже обратили внимание, что потрет оказался стилизован под мундир участника Отечественной войны, и попросили надзорное ведомство проверить действия посетителя на предмет оскорбления памяти.

Стоит отметить, что портрет провисел совсем недолго: вскоре его заметила смотрительница, и изображение немедленно сняли со стены, а блогер покинул музей.

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