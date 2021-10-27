В музей Кобоны туристы поедут по воде

Среди них автомобиль ГАЗ-АА (легендарная полуторка) застыл на постаменте. Это первая полуторка, поднятая дайверами еще в 2014 году. На другой полуторке, тоже поднятой со дна и восстановленной, катают всех желающих. Еще несколько таких переданы различным музеям. А в мастерской сейчас идет ремонт недавно найденной техники, в том числе грузовика-пятитонника ЯГ-4. Такого грузовика нет ни в одном музее.

Экспозиция - со свободным доступом. Также в Кобоне есть государственный музей "Кобона. Дорога жизни", часть экспонатов которого - тоже поднятые дайверами предметы.

Сергей Марков, бывший морской офицер, дайвер, а ныне директор этого музея и его сподвижники хотят, чтобы как можно больше людей узнали об истории спасения жителей Ленинграда, о том, как была организована и действовала Дорога жизни.

К сожалению, в Кобону, расположенную в 120 километрах от Петербурга, достаточно сложно попасть, если нет машины. Приходится ехать с пересадками. Прямого автобусного рейса из города сейчас нет.

Однако ситуация не безнадежна. Вот какое разъяснение мы получили от Комитета Ленинградской области по транспорту. В нем сказано, что акцент будет делаться на развитие водного сообщения.

"После проведения комплекса дноуглубляющих работ предполагается строительство в деревне Кобона причального сооружения палового типа, способного принимать все виды судов, в том числе круизные теплоходы и суда на подводных крыльях.

Прорабатывается вопрос соединения причала у музея "Прорыв" (Кировск) и в Невской Дубровке (Всеволожский район) с деревней Кобона водным туристическим маршрутом.

Что касается автобусного сообщения, то "основным условием для принятия решения об установлении нового маршрута является наличие устойчивого пассажиропотока, обеспечивающего рентабельность перевозок. В настоящее время пассажиропоток в сообщении "Кобона - Санкт-Петербург" низкий, и поэтому введение нового маршрута не планируется".

Но уже с мая обещают пустить маршрут N 596К - от станции метро "Улица Дыбенко" до Кобоны и обратно. Маршрут сезонный и будет работать до октября.

- В прошлом сезоне поехать на автобусе в Кобону и обратно можно было только по субботам. В другое время автобус в расчете на маршрут туда и обратно не ходил. Надеюсь, следующим летом у потенциальных туристов будет все-таки два дня в неделю - и суббота, и воскресенье. Ведь пока что водного сообщения нет. Хотелось бы, чтобы и туристические компании проявляли больше интереса к Кобоне. Сейчас силами энтузиастов создается полноценный маршрут "Дорога жизни. Восточный берег" - с восстановлением исторических объектов, в том числе госпиталя, - пояснил Сергей Марков, директор музея.