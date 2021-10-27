В Петербурге нашли подпольный алкогольный цех

В Петербурге в одном из гаражных кооперативов полицейские нашли цех, где производили спиртосодержащую продукцию. Обнаружено более четырех тысяч литров этилового спирта, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также на месте было обнаружено 500 бутылок с уже разлитой спиртосодержащей продукцией. Контрафакт маскировали под легальную продукцию. В цехе нашлись этикетке и поддельные акцизные марки.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают, кто входил в "производственную группу", откуда поставлялось сырье, где печатались марки и этикетки. Но самый главный вопрос - через какие каналы реализовывался контрафакт.