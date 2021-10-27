В Петербурге после реконструкции открылся музей "Невская застава"

После реконструкции открылся музей "Невская застава" ("Дом на Ново-Александровской"), расположенный в двухэтажном деревянном здании.

Деревянные дома давно редкость для Петербурга. Они наперечет. Этот - 1894 года постройки. Изначально предназначался для рабочих близлежащих заводов. В его стенах проходили нелегальные собрания социал-демократического кружка, в которых участвовал молодой Владимир Ульянов. Заглядывал он сюда и в гости к революционеру Василию Шелгунову, слесарю Обуховского завода. Жилой дом был преобразован в музейное пространство в 1967 году, к 50-летию Октябрьской революции. Он стал называться Народным музеем революционной истории Невской заставы, а в дальнейшем - государственным краеведческим, рассказывающим об истории района.

- В музее не просто проведен ремонт фасада, коммуникаций, внутренней отделки. Впервые почти за двадцать лет полностью обновлена экспозиция. Цель - сделать поход в музей интересным и многогранным, чтобы сюда шли всей семьей, - пояснила "РГ" Алина Зоря, заместитель директора музея.

Сейчас открыты сразу три временные выставки. Первая посвящена творчеству художника и скульптора Вадима Троянского. На ней представлены рисунки 1960-х годов, на которых изображены различные уголки Невского района. Вторая экспозиция рассказывает об Обуховской обороне (первом открытом политическом выступлении рабочих под Петербургом) и одной из ее участниц - Марфе Яковлевой. Третья - "Дом в деталях" - представляет собой витрины-домики, в которые можно заглянуть и увидеть любопытные детали зданий разных периодов: панельных домов, высоток, гаражей.

В следующем году здесь появится мультимедийная экспозиция "Промышленность Невской заставы", а также интерактивные выставки "Легенда о героях" и "Дом для народа". Обещают открыть экспозицию-квест.

Музей знаменит организацией многочисленных пешеходных экскурсий, в том числе посвященных детству Ольги Берггольц за Невской заставой. С 2018 года к ним добавились необычные экскурсии - челленджи. Формат челленджей (что означает вызов, испытание, требующее преодоления) выбран неслучайно. Протяженность пешеходных маршрутов - до 32 (!) километров. Каждый такой челлендж - это путь одного из ленинградцев, который проходил его во время блокады. Челленджи воссозданы по книгам, воспоминаниям, архивным документам. Например, есть маршрут, который прошла Ольга Берггольц - от Дома радио в центре Ленинграда на окраину - до амбулатории при комбинате имени Тельмана, в которой работал врачом ее отец.

Или же маршрут художника Василия Власова, которому было поручено изготовить антифашистские игральные карты и который был вынужден ходить пешком с Васильевского острова до Карточной фабрики (здание бывшей фабрики расположено у станции метро "Пролетарская"), то есть на другой конец города.

Среди челленджей - восьмикилометровый путь, который преодолела в поисках матери девятилетняя девочка Лида (Лидия Петровна Гусева). Шла она от дома до больницы, в которую положили ее мать. Дошла. И под впечатлением госпитальной обстановки в дальнейшем выбрала для себя медицинскую специальность. Маршрут называется "1942. Сколько зубов у львов?". Потому что девочка сделала остановку у чугунных львов-сторожей, стоящих у Пролетарского завода, и даже попыталась подсчитать их зубы. Львы, кстати, поныне сторожат Пролетарский завод.