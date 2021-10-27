В Петербурге предложили изменить правила оказания бесплатной юрпомощи

Адвокаты Санкт-Петербурга выступили с инициативой упростить правила оказания бесплатной юридической помощи. Сейчас в этой процедуре так много подводных камней и технических сложностей, что разобраться с ними под силу только человеку терпеливому и юридически подкованному. А основная масса граждан, которые по закону имеют право на бесплатное юридическое сопровождение, оказываются за бортом, ведь их познаний в юриспруденции просто не хватает, чтобы оформить бесплатную консультацию у адвоката. В итоге люди попадают в руки аферистов из псевдоюридических фирм и теряют последние деньги.

Помощь бывает разная

Пару лет назад в нашу редакцию обратилась читательница с запутанной квартирной историей. Автор этих строк взяла ее ситуацию в работу и по-человечески посоветовала ей обратиться за бесплатной юридической помощью, на которую наша читательница, как льготница, имела полное право.

- А я уже нашла бесплатного адвоката, - радостно ответила читательница, - правда, отдала ему 30 тысяч...

Оказалось, петербурженка просто нашла контору в интернете, в объявлении было указано, что фирма оказывает бесплатную юридическую помощь. Она пришла, вежливый юноша в костюме ее выслушал, сказал, что это была бесплатная консультация, а если она хочет конкретных советов по ее делу, то надо заплатить деньги, 30 тысяч. Читательница, чтобы достать нужную сумму, заложила в ломбард фамильную икону.

Только от корреспондента "РГ" наша читательница узнала, что ее обманули, это не было бесплатной юридической помощью, более того, есть серьезные сомнения в том, что ее консультировал настоящий адвокат.

Таких историй за годы работы мы в редакции наблюдали десятки. Между тем настоящая юридическая помощь существует. Но получить ее просто так, с улицы, невозможно. Она положена отдельным категориям льготников и касается ограниченного круга вопросов.

Только консультация

Право на бесплатную юрпомощь имеет 21 категория граждан, это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами, беременные женщины, граждане, пострадавшие при чрезвычайной ситуации или теракте. Разные категории граждан могут получить бесплатную юрпомощь по ограниченному кругу вопросов. Например, беременная женщина вправе претендовать на бесплатную консультацию по вопросу, касающемуся взаимоотношений с работодателем, а если она хочет, например, подать иск в суд на магазин, продавший ей некачественный товар, то за консультацию придется заплатить.

Гражданам с психическими заболеваниями бесплатная юрпомощь положена только в вопросах медосвидетельствования, а если у них сложная ситуация по вступлению в наследство, то придется искать адвоката без льгот.

На бесплатную консультацию необходимо принести документы, подтверждающие льготу, а также паспорт с пропиской и справку о регистрации по месту пребывания по форме 9.

Прийти за бесплатной юридической помощью можно не в любое адвокатское бюро, а в то, которое обслуживает конкретный микрорайон. Адвокатские бюро, как правило, идут навстречу гражданам, которым требуется бесплатная юрпомощь, но в любом случае к ним нужно заранее записываться, и проконсультировать без денег юристы могут ограниченное количество человек в месяц.

Из-за сложности процедуры бесплатную юридическую помощь получают всего два процента тех, кому она положена

По оценкам Минюста России, из-за сложности процедуры бесплатную юридическую помощь получают всего два процента тех, кому она положена.

Ситуация усугубляется тем, что в значительном количестве случаев бесплатный адвокат может лишь проконсультировать и составить какие-то документы. Причем одной консультацией, как правило, вопрос не решается, к адвокату нужно идти снова, и каждый раз справки требуется собирать заново.

Главное - суд

"РГ" обратилась к адвокатам с вопросом, что не так с бесплатной юридической помощью. В первую очередь все опрошенные редакцией эксперты заявили, что главный подводный камень - это невозможность представлять человека в суде. Это как раз самая дорогая часть любого спора, и у социально незащищенных граждан, которые ищут бесплатную юридическую помощь, просто нет денег на платных адвокатов. В суде, даже если у них есть серьезные доказательства своей правоты, люди могут запросто проиграть - исключительно потому, что не разбираются в судебном делопроизводстве.

Андрей Лисов, юрист, эксперт по защите прав потребителей, говорит, что, помимо судов, люди часто нуждаются в помощи при переписке с органами государственной власти, коммерческими организациями, управляющими компаниями. Адвокат в рамках бесплатной юридической помощи по большинству вопросов может лишь подсказать вектор, но составить обращение, например в районную администрацию, он не имеет полномочий.

В итоге люди пишут письма, как могут, в силу своего понимания и нередко из-за неправильных формулировок не могут добиться того, чтобы их требования были удовлетворены.

Вторая серьезная проблема, говорит адвокат Владимир Постанюк, заключается в том, что все нотариальные действия являются платными даже для льготников. При этом на многих сделках, например, касающихся недвижимости, оформляется целый пакет нотариально заверенных документов, что влетает в копеечку.

Адвокат Тимур Матвеев отмечает, что многие льготники не знают о бесплатной юридической помощи и даже не пытаются за ней обращаться.

Встретят в МФЦ

Сейчас петербургская коллегия адвокатов предлагает изменить городские правила, касающиеся бесплатной юридической помощи. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, имеющейся в редакции "РГ", предлагается оказывать бесплатную юридическую помощь не в адвокатских бюро, а в офисах МФЦ. Во-вторых, законопроект расширяет круг получателей льготы, в частности, право на бесплатное общение с адвокатом получают жертвы насилия, студенты, пенсионеры.

Законопроект предполагает расширение возможностей представления интересов граждан в судах, правда, не прописано, в каких случаях людям окажут такую услугу, а в каких - откажут. Расширяет проект и возможности по написанию обращений в различные инстанции.

Поправки в правила оказания бесплатной юридической помощи нашли поддержку в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге. В ведомстве считают: если правила станут понятнее, а спектр видов бесплатной юридической помощи расширится, то это позволит получить качественные услуги самой незащищенной категории граждан. Кроме того, когда помощь станет доступнее, выманивающие деньги сомнительные юридические конторы станут не так популярны.

Кстати

Власти Петербурга несколько лет назад объявили войну псевдоюридическим конторам. Комитет по законодательству городского парламента разработал законопроект, согласно которому представлять в судах интересы граждан могут только люди с юридическим образованием.

Сейчас, если иск гражданский, на суде по доверенности может выступить от лица гражданина кто угодно - его родственник либо приглашенный адвокат. В то же время этим правом пользуются также псевдоюридические конторы. Зачастую их сотрудники, которые называются юристами, даже не имеют специального образования, не говоря уже об адвокатском статусе. А деньги за свои некачественные услуги берут немаленькие.

Фактически лжеюристы оказывают гражданам медвежью услугу, предлагая судиться, например, даже в случае, если шанса выиграть дело заведомо нет. Людям обещают баснословные компенсации, простой процесс, по факту же граждане проигрывают дело, и они не только платят юрфирме, но также с них взыскивается судебная пошлина и затраты на адвоката другой стороны.

Сомнительна помощь от лжеюристов даже в том случае, если гражданин прав и имеет все шансы дело выиграть. Некачественно составленные бумаги или пропущенные сроки приводят к тому, что люди все равно проигрывают дела.

Тем не менее закон, ограничивающий деятельность лжеюристов, так и не был принят.