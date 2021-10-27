В Петербурге представили работа Дали, посвященные его жене и музе

Невероятного, прекрасного и безумного Сальвадора Дали не было бы без Галы - женщины, которую он боготворил, для которой день за днем создавал свой сюрреалистический мир. Именно ей посвящена выставка, открывшаяся в петербургском Музее Фаберже. Для России она совершенно уникальна - здесь есть экспонаты, никогда не покидавшие пределов Испании.

Миниатюрный коллаж, на котором лицо Галы занимает совсем немного места, - первый ее портрет, выполненный художником. На нем едва различимая надпись: "Оливетте. Сальвадор Дали. 1931". Оливеттой он называл любимую за правильный овал лица и нежную кожу без румянца - как оливка. Последнее посвящение своей музе - картина "Три знаменитые загадки Галы" - выполнено в 1982 году, за месяц до ее смерти. Между этими работами - полвека страсти, обожания, сотрудничества, творчества. И много-много полотен, рисунков, набросков, на которых Гала предстает в самых разных образах и проявлениях. Леда, Елена Прекрасная, Градива, Галарина... И даже если на картине нет непосредственно женского образа, Гала все равно незримо присутствует. "Первородный грех", "Два куска хлеба, выражающие любовное чувство" - это тоже все о ней.

На самом деле петербургская выставка Сальвадора Дали должна была открыться полтора года назад и стать продолжением московской. Помешала пандемия. И она же, как оказалось, придала экспозиции новое звучание.

- Прошлогодняя выставка Дали в Москве произвела фурор и попала в Книгу рекордов России сразу по трем позициям: самое большое количество посещений за месяц (316 тысяч), за один день (13 200) и по ежедневной средней посещаемости (10 200). Поразительный результат! Но, к сожалению, нам пришлось закрыться на месяц раньше, и работы вернулись в Испанию, - говорит директор Музея Фаберже, председатель правления фонда "Связь времен" Владимир Воронченко. - Позже, работая над петербургской выставкой, мы решили не повторять московский вариант точь-в-точь, а изменить концепцию. Потому что любовь и романтизм, невзирая на ковид, никто не отменял. Мы посвятили ее жене и музе художника. Благодаря фонду "Гала - Сальвадор Дали" (Фигерас) привезли в Россию действительно уникальные экспонаты.

Гвоздь выставки - три знаменитых портрета: "Атомная Леда", "Галатея сфер" и "Галарина". Первые два полотна уже пятнадцать лет не экспонировались за пределами Испании. А "Галарина" и вовсе не покидала стен Музея Дали с момента смерти художника. Для самого Сальвадора Дали эта работа была знаковой и очень важной. Она написана под влиянием мастеров эпохи Возрождения, и само ее название отсылает к "Форнарине" Рафаэля. "Я назвал ее ..Галарина.., потому что Гала для меня стала тем же, чем Форнарина для Рафаэля", - писал Дали.

Выставка "Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала" включает в себя 23 живописные и 32 графические работы, а также шесть личных предметов. Среди них - трогательная палехская шкатулка. Гала - урожденная Елена Дьяконова из Казани - никогда не забывала о своих русских корнях.

«Галатея сфер» покинула Испанию впервые за 15 лет. Фото: Анжела Мнацаканян / РГ

Прямая речь

Монсе Агер, директор Музеев Дали фонда "Гала - Сальвадор Дали":

- Это особенная, специально подготовленная для России выставка. Она о сюрреализме, мистицизме, о невероятном творческом тандеме Гала - Дали. О загадках и бессмертии. О Гале как путеводной нити в жизни Дали и о ней - как о независимой, сильной, творчески заряженной личности. Русское прошлое чрезвычайно важно в судьбе этой женщины. И, кстати, нынешняя экспозиция может быть первым шагом для дальнейших изысканий в новой сфере - изучении влияния России на жизнь Сальвадора Дали.